Otea rechaza la tasa turística y propone obtener recursos de las viviendas de uso turístico o el aparcamiento en playas

OVIEDO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la patronal de hostelería y turismo de Asturias 'Otea', José Luis Álvarez Almeida, ha mostrado este jueves el rechazo del sector a la tasa turística municipal voluntaria planteada por el Gobierno del Principado.

Considera que deben buscarse otras fórmulas para obtener recursos y garantizar servicios como el abastecimiento de aguas, la recogida de basuras o refuerzos de seguridad por parte de los ayuntamientos y pone como ejemplos las viviendas de uso turístico o el aparcamiento en playas.

"Es cierto que los ayuntamientos tienen falta de recursos, no lo negamos", remarca Almeida, instando a que "busquen dónde pueden encontrarlos". Así, señala que las viviendas de uso turístico, con crecimiento "exponencial", no pagan "lo mismo" por los servicios que las familias residentes. "A eso no hay derecho", apuntilla, poniendo también el foco en el pago por aparcamiento en las playas.

En rueda de prensa para presentar los datos del sector este verano en Asturias, Almeida ha querido diferenciar entre una 'ecotasa' que pagasen todas las empresas para proteger el patrimonio natural asturiano y que desde Otea estarían dispuestos a estudiar y una 'tasa turística' que, entiende, podría "coartar la libertad de vacaciones".

Argumenta que si el objetivo es que los ayuntamientos más tensionados por el turismo tengan más recursos para ofrecer servicios a la ciudadanía ya existen tasas específicas y no ve justificada una tasa turística.

Incide Almeida en que formalmente desde el Principado no han hablado con el sector de dicha tasa y pide "consideración", lamentando que el consejero Ovidio Zapico pretenda "imponer su criterio" cuando no tiene competencias en turismo.

Para Otea, "una decisión tan estratégica" debe ser "consensuada en mesa de negociación" y espera que desde el Ejecutivo autonómico "expliquen el qué y para qué" de una nueva tasa.