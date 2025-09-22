Oviedo acoge este lunes la proyección de 'Tres hombres no pueden ocultarse bajo la tapa de un puchero'

Fotograma de la pelicula Tres hombres no pueden ocultarse bajo la tapa de un puchero - DAVID REMARTÍNEZ

OVIEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cine Embajadores Foncalada de Oviedo proyecta este lunes, 22 de septiembre a las 20.00 horas, la película 'Tres hombres no pueden ocultarse bajo la tapa de un puchero', dirigida por los asturianos Asur Fuente y Sergio Montero.

El filme, ganador del Premio RTPA al mejor largometraje asturiano en el último Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) y precandidato a los Premios Goya, se acompaña de un coloquio con los directores tras la proyección.

La cinta podrá verse también el 23 de septiembre a las 20.20 horas y el 24 a las 18.00 horas en el mismo cine.