Oviedo acoge la tercera edición del Encuentro Dental Astur

OVIEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Circus de Oviedo será sede, el próximo 17 de octubre, de la tercera edición del Encuentro Dental Astur, un evento de referencia en el sector dental asturiano que reunirá a profesionales de toda la región.

Organizado por Laboratorio Dental Astur, el encuentro estará centrado en la implantología digital y la planificación multidisciplinar, y contará con la participación de ponentes de prestigio nacional.

La jornada tiene como objetivo combinar formación, innovación y networking entre especialistas del sector.