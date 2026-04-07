Oviedo aprueba 3,7 millones para personal y 794.000 euros para la Fundación Municipal de Cultura

Pleno del Ayuntamiento de Oviedo - EUROPA PRESS

OVIEDO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado dos suplementos de crédito de 3,7 millones y 794.000 euros para gastos de personal y para la Fundación Municipal de Cultura (FMC). El de 3,7 millones, destinado a gastos de personal, ha sido aprobado por unanimidad, y el segundo, ha contado con el voto favorable de toda la Corporación salvo las concejalas de Vox, que se han abstenido.

El primer suplemento de crédito hace referencia a gastos de personal por importe de 2.350.638 y gasto corriente en bienes y servicios por importe de 1.353.595 euros.

La concejala de Economía, Leticia González, ha explicado que el Ayuntamiento presenta este suplemento de crédito por las reglas de estabilidad financiera vigentes sobre las Administraciones locales. "Se produce por culpa de la humillación del socialismo y la izquierda, que somete a los Ayuntamientos a estas reglas", ha dicho, calificando de "intolerable" conocer en diciembre las cuantías que proporcionará el Estado en concepto de Entregas a Cuenta cuando ya se aprobó el presupuesto municipal en noviembre para cumplir con los plazos establecidos. "También es intolerable que un gobierno incapaz de aprobar presupuestos en tres años, pueda seguir dirigiendo el rumbo del país", ha apostillado.

Desde IU-Convocatoria por Oviedo, el concejal Alejandro Suárez ha pedido unidad a la Corporación local para suprimir las reglas fiscales, una "normativa injusta" que no "deja gastar" el remanente de tesorería a las administraciones locales.

El concejal del PSOE Jorge García Monsalve ha remarcado que el hecho de que haya "dificultades" para ejecutar los remanentes de tesorería en los ayuntamientos es fruto de la ley de estabilidad presupuestaria aprobada por el PP. Además ha indicado que hay "tantos millones" en el banco porque el Ayuntamiento "no ejecuta" su presupuesto. "Si tenemos 120 millones no es porque no nos dejen gastarlo, es porque la ejecución en este ayuntamiento no va bien", ha remarcado.

SUPLEMENTO PARA LA FMC

En el expediente de suplemento de crédito para la Fundación Municipal de Cultura se recoge la propuesta de suplemento en partida de retribuciones básicas por importe de 240.000 euros.

En concepto de trabajos con otras empresas se propuso un incremento de 329.854 euros y para actividades culturales y deportivas, una partida de 100.000 euros.

Asimismo se ha aprobado una subvención nominativa la Fundación Musical Ciudad de Oviedo por importe de 125.000 euros.