Oviedo reivindica un futuro sin violencia contra la mujer y reclama "una sola voz" contra el maltrato el 25N

OVIEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo ha celebrado este martes, 25 de noviembre, el acto institucional con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con un acto en el que la Corporación ha reivindicado un futuro sin violencia y ha reclamado que instituciones y sociedad tengan "una sola voz" contra el maltrato.

El acto, presidido por el alcalde Alfredo Canteli, ha servido para "alzar la voz por las mujeres que no pueden hacerlo", por las que sobrevivieron, y por las que aún luchan, "muchas veces en silencio".

Después de que la conductora del acto recitara un poema de la autora Inma Chacón, la concejala delegada de Políticas Sociales, María Velasco, ha destacado la "gran labor" que realiza el Centro Municipal de la Mujer desde su creación en 1999. También ha puesto en valor la red de casas de acogida de Asturias y su trabajo en favor de las mujeres y niños que sufren violencia.

La edil ha subrayado que ya se han conseguido "muchos avances" en la lucha contra la violencia de género, pero ha remarcado que "queda mucho por hacer". Es por ello que ha abogado porque los gobiernos estatal, autonómicos y municipales trabajen junto a la Administración de la Justicia, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y asociaciones para "trasladar una sola voz" y un mensaje de apoyo, condena y denuncia.

También es importante, a su juicio, "analizar los medios y perfeccionar las tecnologías que se emplean para vigilar a los agresores", así como dotar de más medios a las unidades de atención a la mujer.

"Es responsabilidad de todos y de todas terminar con este problema social, una lacra social que es derivada de la falta de respeto y de igualdad entre hombres y mujeres", ha resaltado, abogando por "trabajar mucho" con los jóvenes para inculcar los valores de respeto e igualdad.

Tras sus palabras, los asistentes al acto en el Salón de Plenos municipal fueron depositando mensajes de agradecimiento a las mujeres en una urna instalada para este fin.