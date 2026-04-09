Oviedo sancionó a 36 empresas por infracciones de consumo durante 2025

Reunión del Consejo Municipal de Consumo del Ayuntamiento de Oviedo, donde se dio cuenta de la memoria de actividad de 2025 - OVIEDO

OVIEDO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo sancionó a 36 empresas durante 2025 por infracciones en materia de consumo, según la memoria de actividad de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). La oficina atendió más de 3.400 consultas, 2.514 de ellas de forma presencial, por correo electrónico o vía telefónica, y tramitó 888 reclamaciones escritas que dieron lugar a expedientes de reclamación.

Los temas que concentraron la mayoría de consultas y reclamaciones fueron telefonía móvil e internet, arrendamiento de vivienda, servicios bancarios y facturas eléctricas. La OMIC, dependiente de la Concejalía de Educación, Salud Pública y Consumo, gestionó las quejas recibidas o las remitió a los organismos competentes para su resolución.

Otros asuntos consultados incluyeron automóvil, agencias de viajes, electrodomésticos, hostelería, ventas online, sanidad privada, enseñanza y vivienda.

La memoria de actividad de la Oficina se ha presentado este jueves en el Consejo Municipal de Consumo, presidido por el concejal de Educación, José Ramón Prado, con la asistencia de la concejala delegada Lourdes García.

Según los datos facilitados, en 2025 se abrieron 47 expedientes sancionadores a empresas por infracciones en materia de consumo, de los que 36 se resolvieron con sanción definitiva.