El pabellón del Principado en Fidma recibe más de 150.000 visitantes

Visita de Vanessa Gutiérrez a Fidma - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno asturiano, Vanessa Gutiérrez, ha visitado este domingo el pabellón institucional del Gobierno de Asturias en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), donde ha hecho balance de la edición. El estand ha superado los 150.000 visitantes, con un máximo diario de 16.887 personas, que se alcanzó este sábado, día 15 de agosto.

Estos datos, aún provisionales, revelan que la afluencia creció más de un 36% respecto a 2025, cuando se cerró con 110.000 visitas, y encadena tres años consecutivos batiendo sus propios registros. "Este pabellón ha permitido mostrar la mejor Asturias de estos 45 años de autonomía: una comunidad que ha sabido transformarse, ampliar derechos, fortalecer los servicios públicos y afrontar los retos del futuro sin renunciar a su identidad", ha destacado Gutiérrez.

Bajo el lema Asturies yes tu, el pabellón ha ofrecido un recorrido inmersivo por los 45 años de vigencia del Estatuto de Autonomía y ha mostrado cómo ha evolucionado la comunidad desde la recuperación de su autogobierno hasta la actualidad. La exposición ha permitido descubrir, de forma participativa y accesible, los avances logrados en ámbitos como la sanidad, la educación, la igualdad, la ciencia, la innovación, la movilidad, la cultura o los servicios públicos, así como los elementos que conforman la identidad colectiva asturiana.

La programación desarrollada en las dos semanas de feria ha convertido este espacio institucional en un punto de encuentro para miles de visitantes, que han participado en las 126 actividades organizadas. Durante estos días, el estand ha acogido exhibiciones de robótica, experiencias vinculadas a la realidad aumentada, demostraciones tecnológicas, talleres gastronómicos, forja en vivo y propuestas relacionadas con los juegos tradicionales asturianos.

Entre los elementos que más interés han despertado destacan la exhibición del robot quirúrgico Da Vinci, los recorridos por la historia reciente del Principado a través de imágenes y testimonios, así comotodos los actos relacionado con el eclipse solar del pasado 12 de agosto, para el que se distribuyeron cerca de 75.000gafas homologadas. El fotomatón también se convirtió en una de las áreas más concurridas e hizo posible que más de 12.000 personas se llevaran un recuerdo de esta edición conmemorativa.

Además de la actividad expositiva, el pabellón ha acogido presentaciones institucionales, encuentros sectoriales, y visitas de representantes de administraciones públicas, entidades sociales, empresas y colectivos de toda la comunidad.

"La extraordinaria respuesta del público demuestra el interés de la ciudadanía por conocer el camino recorrido durante estos 45 años de autonomía, rendir homenaje a las generaciones que han hecho posible esta transformación y reflexionar sobre la Asturias que queremos seguir construyendo", ha afirmado la consejera. Gutiérrez ha agradecido, además, el trabajo realizado por los equipos organizadores, entidades colaboradoras y personal del pabellón, cuya implicación ha contribuido a convertir esta edición en la de mayor participación de la historia.