Pablo López actuará el 9 de mayo de 2026 en Oviedo

Archivo - El cantante Pablo López posa para Europa Press, en el Hotel Umusic. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

OVIEDO 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Oviedo será una de las ciudades que reciban la gira 'El Niño del Espacio en Concierto', de Pablo López. El concierto se celebrará el 9 de mayo de 2026 en el Auditorio Príncipe Felipe. Las entradas ya están a la venta.

El músico malagueño presentará un espectáculo diseñado para teatros y auditorios, combinando sus grandes éxitos con nuevas canciones que formarán parte de su álbum 'El niño del espacio'.

Con una puesta en escena "cuidadosamente elaborada" y acompañado por su banda habitual, Pablo López ofrecerá una velada en la que la música, la sensibilidad y la complicidad con el público serán los protagonistas.