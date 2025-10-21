Pañeda presenta un presupuesto "récord" en el PDM para 2026, que incluye como novedad la travesía Oceanman

El concejal de Deportes y Educación del Ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

La nueva figura del abonado Gijón Deporte facilitará el acceso a las piscinas y gimnasios municipales y descuentos

GIJÓN, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes y Educación del Ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda, ha destacado este martes que el presupuesto del Patronato Deportivo Municipal para 2026 ascenderá hasta los 19,1 millones de euros, aproximadamente, siendo el tercer año consecutivo "el más alto de la historia" de la entidad.

Así lo ha destacado Pañeda, que ha afirmado que este presupuesto supone un incremento del 3,9 por ciento respecto al ejercicio anterior y evidencia que el Gobierno local entiende el deporte "como un eje clave de salud el bienestar y la cohesión social de nuestra ciudad".

"Es un presupuesto récord, como digo, para una red deportiva en crecimiento", ha agregado el edil, quien ha indicado que se calcula aproximadamente dos millones de usos al año de la misma.

En cifras, ha apuntado que más del 60 por ciento del presupuesto se destina a bienes, corrientes y servicios, lo que garantiza la limpieza, el mantenimiento, el control de acceso, el socorrismo o la energía de las instalaciones.

Ha precisado, a este respecto, que solo estos contratos suman unos 6,8 millones de euros, mientras que el gasto en personal representa, aproximadamente, un 25 por ciento.

En cuanto a las diez líneas de subvenciones deportivas, alcanzarán un monto total de 889.000 euros, entre ellas la convocatoria específica para proyectos de competición oficial en edad escolar.

Pañeda ha agregado a esto la actualización al alza de los convenios de colaboración con 17 clubes de alto nivel, por un importe total de 467.000 euros. Sobre ello ha recordado que se ha adelantado el dinero para el 2025 por primera vez para que los equipos lo tengan a principio de temporada.

Por otra parte, ha resaltado que continúan la apuesta por la modernización de instalaciones municipales. Entre estas ha citado la renovación de la pista de calentamiento del concurso hípico internacional de Las Mestas, que tiene un presupuesto de 330.000 euros. Esta reforma no solo modernizará la pista, sino que servirá para cumplir con las exigencias de la Federación Ecuestre Internacional.

También está prevista la instalación de una nueva depuradora en la piscina de Moreda, como se está haciendo con la de El Coto. Se estima que con ambas se pueda reducir el consumo energético y contar con una mayor eficiencia. La previsión es un ahorro energético de aproximadamente un 62 por ciento y unos ocho millones de litros por año.

Otras obras son la sustitución de la cubierta del pabellón de La Tejerona, la climatización de la sala de musculación de las piscinas del Llano o la renovación de la mayoría de los gimnasios municipales.

El concejal ha indicado que estas obras, junto a las futuras modificaciones presupuestarias que se irán incorporando, permitirán seguir poniendo a punto las instalaciones, con especial atención a la renovación del césped de varios campos de fútbol municipales.

Preguntado por el complejo deportivo de La Calzada, ha precisado que las obras corresponden a la Concejalía de Infraestructuras, aunque ha señalado que se prevé que estas den comienzo en 2026 y se ejecuten en el presente mandato.

Asimismo, ha incidido en que el PDM seguirá ofertando una programación "amplia y variada" de cursos deportivos, e incluso se incorporarán nuevas disciplinas y actividades adaptadas a las nuevas tendencias actuales del deporte y el bienestar, distribuidas por distintos barrios.

Ha resaltado, como novedad, la puesta en marcha en 2026 de la nueva figura del abonado Gijón Deporte, que facilitará el acceso a las piscinas y gimnasios municipales e incluirá un descuento del 25 por ciento en la reserva de instalaciones, así como del 15 por ciento en la inscripción de cursos, que traerá consigo bonificación también para familias numerosas.

Pañeda ha recalcado, por otra parte, que Gijón seguirá siendo un referente deportivo en la organización de grandes eventos. Al margen del concurso hípico internacional o la media maratón Villa de Gijón, de la que ha remarcado que batió récord de participación, se añadirá una nueva prueba como es la travesía a nado Oceanman.

El edil ha explicado que es una travesía, que forma parte de un circuito mundial, que se prevé que traiga a la ciudad a cientos de nadadores nacionales e internacionales.

Sobre esta prueba, ha explicado que la idea es que se pueda celebrar en fin de semana a mediados de septiembre de 2026, y se prevé que vengan entre 500 a 600 participantes.

Para ello, la organización ha visitado ya Gijón y se han pedido a Capitanía los permisos para poder hacerla. Y si bien aún falta concretar los detalles, se quiere que la prueba larga sea de un máximo de 10.000 metros, mientras que habrá una media distancia de 5.000 y una la infantil. Estas dos últimas se harían de sábado, con salida de la playa de Poniente y la larga en domingo, con salida de la playa de San Lorenzo.

El concejal ha resaltado que se trata de un turismo deportivo, en el que las familias compaginan el venir a la prueba con conocer la ciudad. El canon, en este caso, son 50.000 euros, si bien ha matizado que aún hay que ver qué parte corresponde a cada uno.

Aparte de esto, en 2026 regresará el Premier Padel, del que ha apuntado que espera que en Gijón vuelvan a estar las 100 mejores mujeres parejas del mundo, además de desear que también en la categoría masculina. También tendrá lugar en mayo de 2026 la Copa de la Reina de Hockey sobre Patines.