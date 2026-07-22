Pañeda reitera que el PGO no permite construir viviendas en los terrenos del CHAS

Archivo - Jorge Pañeda (PP), concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda, ha remarcado este miércoles que el PP respalda el "estricto" cumplimiento de la normativa y planeamiento urbanístico en los terrenos del Club Hípico Astur (CHAS), al igual que respeta la libertad de una entidad privada para tomar las decisiones que estime oportunas dentro de la legalidad.

Así lo ha indicado, en declaraciones remitidas desde el Consistorio gijonés, con respecto a la posible venta de los terrenos del CHAS, en los que el Plan General de Ordenación (PGO) tiene marcados para uso dotacional, fundamentalmente vinculado al deporte.

Al tiempo, Pañeda ha señalado que continuará colaborando y proporcionando su apoyo al deporte de la hípica en Gijón y, dentro de ello, a las competiciones que organiza el Club Hípico Astur, como ha hecho poniendo a su disposición los boxes de Las Mestas, espacio para boxes portátiles y otro para aparcamiento dentro de ese complejo deportivo, obstáculos para sus torneos y un semáforo para dar seguridad al cruce de los caballos.

También ha afirmado que están abiertos a colaborar con cualquier nuevo proyecto deportivo para Gijón. En este sentido, están abiertos a estudiar cualquier proyecto de nuevas competiciones que se presente formalmente por escrito, tal como se les ha trasladado a los responsables del CHAS.

Sobre ello, se ha comprometido a, de presentarse un proyecto, estudiar con el "máximo interés" su viabilidad y a buscar con los servicios jurídicos municipales las formas jurídicas de colaboración para llevarlos a la práctica dentro de las disponibilidades de las instalaciones del Patronato Deportivo Municipal (PDM).