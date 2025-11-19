El Parlamento aprueba la llamada ley Simplifica con el voto en contra de la derecha

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Junta General ha aprobado este miércoles el proyecto de ley de novena modificación de la ley del Principado de Asturias sobre régimen jurídico de la administración y de medidas legales y sectoriales de simplificación administrativa, conocida como la ley Simplifica. La Ley ha salido adelante con los apoyos de PSOE, IU-Convocatoria por Asturias y la diputada del grupo Mixto, Covadonga Tomé y el rechazo de los grupos de la derecha.

El diputado socialista, Ricardo Fernández, ha explicado que el texto presentado es "un texto concreto que está construido a partir de la escucha de muchos interlocutores entre ellos los del pacto de concertación" y que está dirigido a toda la ciudadanía.

"Se trata de una ley que pone al día nuestra administración propia y régimen jurídico y que supone otro paso más, otro más, dado para disponer de una mejor administración más ágil, moderna, eficiente y sin que ello suponga ni merma de garantías para la ciudadanía ni desvanecimiento de la función de control del poder público ni quebranto de la seguridad jurídica", explicó.

El portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas ha incidido en que el "exceso de burocracia se ha convertido en uno de los elementos que alimenta la desafección de los ciudadanos hacia las instituciones públicas".

"Este proyecto de ley, en definitiva, supone pasos decididos hacia la modernización de la administración asturiana, preservando la seguridad jurídica y el espíritu garantista de la norma", dijo Vegas.

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé ha dado su apoyo al proyecto de ley y ha indicado que valora positivamente que la simplificación administrativa deje de ser un eslogan y pase a ser una realidad.

"Votamos a favor por responsabilidad con la clase trabajadora, la que cuida y sostiene a este país desde abajo, porque para nosotros y nosotras simplificar la administración no va de quitarle trabas a los de siempre, como les hubiera gustado a otras señorías, sino de ponerle las cosas un poco menos difíciles a la mayoría social asturiana", dijo Tomé.

CRÍTICAS DE LA DERECHA

Desde el PP, el diputado José Agustín Cuervas Mons ha indicado que a su juicio esto no es más que "un nuevo alarde de comunicación del Gobierno de Barbón".

"Si me preguntan si con esta ley vamos a solucionar los problemas de los asturianos en sus trámites frente a la Administración? Pues la respuesta creo que es que no. Y yo quiero referirme a un aspecto fundamental que es la burocracia social de esta ley", dijo Cuervas Mons.

Muy crítico con la ley ha sido también el diputado de Vox, Gonzalo Centeno, que no ha considerado "una verdadera reforma lo que se aprueba, sino meros parches".

"Se simplifica lo fácil, lo sencillo para poder colgarse la medalla pero se deja intacta la mayor parte de la mochila burocrática que insisto, padecemos los administrados", dijo Centeno.

En la misma línea que el PP, el diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares, ha dicho que esta ley "no afronta los problemas reales que lastran la eficacia de la Administración Pública del Principado de Asturias". "Se nos ha presentado esta modificación como un avance en simplificación administrativa, pero en realidad esta ley ni simplifica, ni elimina trámites, ni reduce cargas, ni por supuesto mejora la seguridad jurídica. Es una reforma cosmética", dijo.