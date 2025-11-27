El Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Ponga recibió cerca de 6.500 visitantes en 2024

Ponga - PRINCIPADO

OVIEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Principado invirtió 754.830 euros en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Ponga en 2024, un año en el que el espacio recibió cerca de 6.500 visitantes. El director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar, presidió este jueves la reunión de la junta del parque, en la que se han analizado las actuaciones realizadas.

Las inversiones, canalizadas a través de la Red Natural de Asturias (RENA), permitieron mantener caminos y sendas, recuperar patrimonio, mejorar infraestructuras y acondicionar accesos, con el fin de consolidar Ponga como referente en conservación y divulgación ambiental.

Entre las actuaciones más destacadas figura la mejora de la accesibilidad en Vallemoru, clave para facilitar el tránsito y enriquecer la experiencia de los visitantes.

Además, se realizaron desbroces en siete montes de utilidad pública para prevenir incendios y recuperar pastizales de altura, con el objetivo de facilitar la compatibilidad entre la ganadería extensiva y la conservación del entorno.

El apoyo a la actividad ganadera se refuerza mediante las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), que apoyan las prácticas sostenibles en zonas protegidas de la Red Natura 2000, y la compensación por el canon cinegético, que suman casi 402.000 euros.

Otro hito relevante es la consolidación del transporte público responsable con lanzaderas de autobús hacia las reservas de la biosfera. Este servicio, implantado en 2024 para promover un desarrollo territorial y turístico equilibrado, registró este verano un incremento de usuarios del 40% respecto al año anterior, lo que confirma su importancia y aceptación.