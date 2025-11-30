Los parques de Bomberos del SEPA realizaron 677 salidas en octubre

Archivo - Bomberos en un accidente - BOMBEROS DEL SEPA - Archivo

OVIEDO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los parques de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) realizaron el pasado mes de octubre un total de 677 salidas a distintas intervenciones.

De esa cantidad, 246 para incendios, de las cuales 174 salidas fueron para incendios forestales y 72 para incendios urbanos. Además, se contabilizaron 188 salidas para retiradas de elementos peligrosos, fundamentalmente retirada de avispas. Entre otras, también se realizaron 40 salidas para rescates y 35 para accidentes de tráfico.

La Sala del 112 del SEPA recibió un total de 56.776 llamadas el pasado mes de octubre. La media diaria de llamadas fue de 1.831. La mayor parte, en concreto 39.355, fueron de emergencia, es decir, relacionadas con algún incidente. Además, se contabilizaron 2.692 llamadas informativas y 1.876 llamadas de trabajo.

Todas estas llamadas al 112 Asturias derivaron en la apertura, en octubre, de 23.301 incidentes que requirieron la movilización de algún tipo de recurso. En su mayor parte, 17.260 se correspondieron con la categoría de atención sanitaria.

También se registraron, entre otros, 3.170 incidentes relacionados con la seguridad ciudadana y seguridad vial y 655 accidentes de tráfico. La media diaria fue de 752 incidentes, según el último balance hecho público por el SEPA.