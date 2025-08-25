Parres licita en 50.000 euros el Plan del Sella

OVIEDO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Parres ha sacado a licitación por 50.000 euros el 'Plan del Sella', el documento que servirá para contar con una serie de propuestas de regulación del descenso recreativo en canoas a través de un proceso participativo. Las empresas podrán presentar ofertas hasta el 10 de septiembre.

El Ayuntamiento de Parres aprobó en la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado jueves el expediente de contratación para sacar a licitación el denominado 'Plan del Sella, una herramienta para diagnosticar, planificar y regular la actividad turística en este espacio.

Para la elaboración de este documento se contará con un equipo multidisciplinar de diferentes ramas profesionales, que se encargarán de articular un proceso participativo que permita recopilar las aportaciones y puntos de vista de todos los agentes y administraciones implicadas, así como de la ciudadanía en general, con el objetivo general de establecer un marco de uso sostenible de este recurso turístico, según han informado desde el Ayuntamiento.

La elaboración de este documento tendrá como punto de partida el diagnóstico del estado del ecosistema fluvial y de sus usos turísticos, estudiando las condiciones medioambientales y la evolución de la actividad turística, así como la interacción entre ambas.

Igualmente, se establecerán medidas consensuadas de regulación de la actividad, orientadas a mejorar la planificación, coordinación y sostenibilidad de esta actividad turística, reduciendo impactos negativos y reforzando su compatibilidad con la conservación del entorno y la calidad de vida local.

Según explican desde el Consistorio, esas medidas permitirán proponer soluciones viables y aplicables a corto y medio plazo, de carácter técnico, normativo u organizativo, que puedan ser asumidas por las administraciones competentes y sirvan de base para futuras decisiones en materia de gestión de este recurso turístico, fomentando la sostenibilidad del turismo en el concejo y garantizando el mantenimiento de esta actividad como motor de desarrollo, sin comprometer los valores naturales y asegurando la calidad en dicha actividad.