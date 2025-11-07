La participación infantil centra la conmemoración del Día Internacional de las Ciudades Educadoras

OVIEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Avilés celebra un año más el Día Internacional de las Ciudades Educadoras, que se conmemora el 30 de noviembre, bajo el lema 'La participación de la infancia en la Ciudad Educadora'.

Con motivo de la efeméride, el Ayuntamiento ha organizado un programa de actividades en el que el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Avilés (CIAA) tendrá un papel protagonista.

En esta ocasión, los Servicios de Educación y Juventud han diseñado un programa de actividades liderado por las y los adolescentes del CIAA, que contará con la implicación del alumnado de 4º, 5º y 6º de once centros educativos de Educación Infantil y Primaria.

A partir de sus intereses y propuestas, el alumnado debatirá directamente con las concejalas y concejales responsables sobre temas vinculados a Turismo, Juventud y Cultura; Ciudad Saludable, Movilidad y Medioambiente; y Educación, Deportes e Igualdad.

Los encuentros con los ediles, que se desarrollarán los días 25, 26 y 27 de noviembre, de 12 a 13 horas, permitirán a las y los escolares trasladar sus inquietudes y plantear propuestas en tres puntos diferentes de la ciudad: la Biblioteca de La Luz, el Centro Sociocultural de Los Canapés y la Casa Municipal de Cultura. El CIAA recogerá y organizará todas las aportaciones para su posterior presentación.

Esta iniciativa de participación culminará en el Pleno del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, que se celebrará el viernes 28 de noviembre a las 17.00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Avilés, presidido por la alcaldesa Mariví Monteserín, acompañada por la concejala de Juventud, Raquel Ruiz y el concejal de Educación y Deportes, Juan Carlos Guerrero.

Durante el acto se dará lectura al comunicado oficial del 30N y se expondrán las conclusiones de los encuentros previos. Además, y en el marco de la propuesta de la Red de Ciudades Educadoras (RECE) para promover actividades intergeneracionales, la recién creada Asociación de mayores de 60 años de Avilés 'Amiganza' se sumará a la conmemoración con una serie de cuentacuentos intergeneracionales en las Escuelas de Educación Infantil municipales.

Encarnita Fernández Fernández y Mayte Revuelta de Guzmán Martín serán las encargadas de narrar los cuentos al alumnado de los tres centros: el EEI El Quirinal (viernes 7), el EEI La Magdalena (viernes 14) y el EEI La Toba (viernes 21), todos ellos de 10.30 a 11.00 horas.

Avilés forma parte de la RECE desde el año 2000 y, desde entonces, participa activamente en iniciativas de trabajo, aprendizaje y reflexión junto a otros municipios del territorio nacional y de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras.

De este modo, la ciudad reafirma su compromiso con los valores de la educación, la participación y la convivencia, consolidándose como una ciudad educadora que escucha y da voz a la infancia, al tiempo que fomenta el diálogo entre generaciones y la implicación activa de toda la ciudadanía.