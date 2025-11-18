El PDM encarga un proyecto para restaurar la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral

La Concejalía De Deportes Del Ayuntamiento De Gijón Ha Encargado Un Proyecto Técnico Para La Recuperación De La Piscina Y De Las Pistas Polideportivas De La Universidad Laboral. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Gijón ha encargado un proyecto técnico para la recuperación de la piscina y de las pistas polideportivas de la Universidad Laboral.

Desde el Patronato Deportivo Municipal, se ha señalado que se han solicitado los planos de detalle a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

La documentación será remitida al estudio que se encargará de redactar el proyecto, un paso necesario para conocer con precisión el estado actual de las estructuras y determinar las actuaciones imprescindibles para su recuperación, según una nota de prensa del PP gijonés.

El coste estimado de la restauración de la piscina asciende a 1,5 millones de euros, mientras que el proyecto completo alcanzará aproximadamente los tres millones de euros.

El proyecto completo contempla también la creación de una zona verde perimetral, la reforma de los vestuarios y la recuperación de las pistas polideportivas, algunas de las cuales podrán ser empleadas para nuevas disciplinas.

Asimismo, las cifras definitivas se concretarán una vez finalice el estudio técnico encargado por el Ayuntamiento. El objetivo es que el proyecto esté listo en primavera, con la intención de poder proceder a la licitación de las obras.

La vicealcaldesa gijonesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha resaltado que la restauración de las piscinas y de los espacios deportivos de la Laboral es "una demanda histórica de los gijoneses, y estamos trabajando para que pronto sea una realidad".

Pumariega ha apuntado que esta actuación contribuirá a seguir recuperando las instalaciones del que es el mayor edificio de España, además de ayudar a reforzar la candidatura para que La Laboral sea reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Por su parte, el concejal de Deportes, Jorge Pañeda, ha recordado que llevaban tiempo trabajando en esta idea. "Gijón dispondrá de su primera piscina pública al aire libre y, además, volverán a ponerse a disposición de todos los gijoneses, para su uso y disfrute, las pistas polideportivas de La Laboral", ha resaltado el edil, a lo que ha recordado que esta iniciativa estaba incluida en el programa electoral del PP.