Peláez vuelve a defender en el Parlamento la política fiscal de su Ejecutivo que considera "seria y rigurosa"

Archivo - El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha vuelto a defender en el Pleno de la Junta General la política fiscal de su Gobierno. "La política fiscal de mi Gobierno es seria, responsable y rigurosa", ha dicho el consejero.

Así ha vuelto a reivindicar que el objetivo del Gobierno es mejorar la progresividad del sistema tributario, concentrando todos los beneficios fiscales en las clases medias y trabajadoras.

Peláez respondía así al diputado del PP, Andrés Ruíz, que ha preguntado al consejero si cree que el discurso sobre fiscalidad de este Gobierno es serio.

"La política fiscal de este Gobierno es seria y rigurosa. Lo que me pregunto es si es seria y rigurosa es su alternativa, porque presentan y presentan proposiciones no de ley, encadenadas y con contradicciones manifiestas entre ellas. Por eso mi pregunta es si la de ustedes es verdaderamente seria", dijo el consejero.

Ruíz por su parte ha criticado la creciente desafección de los ciudadanos, en especial de las clases medias, hacia la política y los ejecutivos autonómico y central. En este sentido, ha censurado el "triunfalismo" del Gobierno de España y del Principado frente a una realidad económica que dificulta a las familias llegar a fin de mes.

El parlamentario del PP ha calificado de "fracaso" la denominada vía fiscal asturiana, al argumentar que tan solo beneficia a uno de cada cinco contribuyentes. En esta línea, ha censurado que el Principado ha destinado medio millón de euros a campañas publicitarias con el objetivo de evitar que la ciudadanía se confunda con la normativa tributaria regional.