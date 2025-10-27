Peralta (Vox) pide destinar a los vecinos de Oviedo los 700.000 euros previstos para cooperación al desarrollo

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, este lunes frente al Consistorio. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha calificado este lunes de "inaceptable" la previsión de destinar 700.000 euros a financiar proyectos de cooperación al desarrollo, que incluyen iniciativas locales y proyectos internacionales, y ha solicitado que esos fondos se prioricen para atender las necesidades de las familias de la ciudad.

Según el grupo municipal, la partida "ignora las carencias reales de los ovetenses", mientras que existen ayudas insuficientes en becas comedor y libros de texto, dejando fuera a muchas familias que no cumplen los baremos establecidos. "Es inaceptable que se financien proyectos a 100.000 kilómetros de aquí mientras hay vecinos que no llegan a fin de mes", ha subrayado Peralta.

La edil ha avanzado que pedirá en los próximos presupuestos municipales la eliminación de la partida destinada a cooperación al desarrollo, argumentando que "esta es una competencia nacional" y que el Ayuntamiento debe "anteponer las necesidades de los ovetenses a otro tipo de proyectos".

Vox acusa al gobierno local del PP de mantener una "deriva ideológica" que, según señala Peralta, deja de lado a los ciudadanos más afectados por la subida de impuestos y defiende que "no hay otro partido político que ponga freno a esta situación salvo Vox".