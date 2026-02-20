Personal municipal participa en un taller para extranjeros que se acojan al proceso de regularización

OVIEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de profesionales de entidades que trabajan con personas inmigrantes de Avilés y de diferentes servicios municipales del Ayuntamiento participan en un taller de formación sobre la Ley de Inmigración y la reciente propuesta de regularización extraordinaria que quiere impulsar el gobierno de la nación. Se está celebrando desde primera hora de la mañana de este viernes en el Edificio Fuero, según ha informado el Ayuntamiento de Avilés.

A iniciativa del Grupo Local de Inmigración de Avilés (GLIA), se ha organizado esta formación sobre la temática señalada con el fin de analizar, debatir y compartir la situación generada por la reciente iniciativa del gobierno que busca regularizar a las personas inmigrantes que puedan acreditar al menos 5 meses de residencia antes del 31 de diciembre de 2025. Se estima que pueda beneficiar a medio millón de personas en España.

Enrique Freite Guerrero, abogado de la Red de Hogares de Cáritas, ha trasladado y debatido los contenidos de esta propuesta del gobierno estatal que está generando incertidumbres tanto para las y los profesionales que atienden a personas inmigrantes en los diferentes servicios como para ellas mismas.

El objetivo de esta iniciativa del GLIA, que lleva trabajando más de 15 años, es fomentar el encuentro, la formación y el análisis de la realidad a la que se enfrentan, en este caso, las personas inmigrantes que viven en Avilés. Esta formación tiene como fin generar métodos de trabajo comunes y coordinados que permitan ofrecer la mejor atención posible a estas personas si, finalmente, la iniciativa estatal se pone en marcha.