El pico de la gripe se adelanta a la época navideña y Salud recomienda a la población tomar precauciones

GIJÓN, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, ha alertado este miércoles sobre que la incidencia de la gripe en toda España está creciendo y lo hace más rápido que otros años.

Esto hace que los técnicos estiman que el pico se de en la época de Navidades, cuando esto solía ocurrir en enero o incluso febrero, lo que obliga a extremar precauciones y a recomendar el uso de la mascarilla en determinados casos.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo del en el reconocimiento a los galardonados con los Premios TOP 20, en el Hospital de Cabueñes (Gijón).

Por este motivo, desde el Principado se ha agilizado la campaña de vacunación de la gripe, a lo que ha agregado que se seguirá vacunando por las tardes.

Saavedra ha apuntado, asimismo, que la mitad de la población de más de 65 años vacunada, si bien el objetivo es alcanzar niveles "cuanto más altos mejor".

A este respecto, ha incidido en que es la mejor manera de prevenir los síntomas de la gripe y, por consiguiente, la mortalidad que pueda darse.

Ha advertido, en este sentido, en que la gripe viene "más adelantada" y los tipos de subtipos de gripe A puede hacer pensar que haya un cuadro "más explosivo".

En este contexto, ha animado a proteger a las personas más vulnerables, al igual que se hizo cuando la pandemia de la COVID-19. Unido a ello, ha aconsejado el utilizar mascarillas cuando uno tiene o acude a un centro sociosanitario con problemas respiratorios, amén de otras recomendaciones como toser en el ángulo del codo y ventilar mucho.

A mayores, Saavedra ha incidido en la importancia del uso de la mascarilla cuando se acude a un centro de salud u hospital, a lo que ha apuntado que van a colocar cartelería a la entrada de los mismos con esta recomendación.

"Es lo más adecuado en estos momentos", ha asegurado la consejera, quien ha indicado que no han llegado a la obligatoriedad de la misma porque confían en la responsabilidad de las personas.

Por otra parte, ha avanzado que se va a celebrar un Consejo Interritorial este próximo viernes en el que el Ministerio de Sanidad va a presentar a las comunidades autónomas un protocolo común para la prevención y atención de casos de gripe.

Sobre esta cuestión, ha adelantado que el Principado, a la espera de conocer el citado protocolo, estaría de acuerdo, si bien ha recordado que deberá, antes de su aplicación, aprobarse en la Comisión de Salud Pública.