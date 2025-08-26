Piden 10 años para un hombre por grabar a mujeres en las duchas de un centro social de personas vulnerables en Gijón

OVIEDO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Área de Gijón solicita penas que suman 10 años y medio de prisión para un acusado de grabar a mujeres mientras se duchaban en los baños de un centro social de Gijón. El hombre ya fue condenado en 2022 por hechos similares. El Ministerio Fiscal presentó su escrito de conclusiones provisionales ante el órgano jurisdiccional correspondiente, según ha informado la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado nacido en 1983, el 29 de octubre de 2024, en la zona de aseos femeninos de un centro social de Gijón destinado a la asistencia de personas adultas vulnerables o con riesgo de exclusión, colocó de manera disimulada, en el suelo, una mochila que contenía en uno de sus bolsillos un teléfono móvil. El dispositivo estaba, a su vez, camuflado con una malla tipo calcetín y cinta aislante, para pasar desapercibido.

Tras ubicar convenientemente la mochila, activó la cámara del teléfono con el objetivo de grabar a las mujeres que utilizaran las duchas. Así, ese día logró grabar a una mujer, desnuda, tras lo cual -cuando las circunstancias se lo permitieron- recogió la mochila y guardó la grabación en el terminal.

Al día siguiente hizo lo mismo, y otra vez el 1 de noviembre, grabando cada día a una mujer mientras ambas usaban las duchas. El acusado conservó las grabaciones hasta que, el 12 de noviembre, perdió el teléfono en la calle, lo que permitió que la Policía lo incautase y descubriera las grabaciones. El hombre ya fue condenado en enero de 2022 por un juzgado de lo penal de Oviedo por hechos similares a 1 año de prisión y multa.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de tres delitos de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197.1 del Código Penal, con la circunstancia agravante de reincidencia. Y solicita que se condene al acusado, por cada uno de los delitos, a 3 años y 6 meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y al pago de una multa de 20 meses con una cuota diaria de 5 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a dos de las víctimas con 2.000 euros a cada una, más los intereses legales correspondientes. La tercera renunció a cualquier indemnización que pudiera corresponderle