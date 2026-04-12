Piloña acoge un curso de la Universidad de Oviedo sobre artesanía e innovación

OVIEDO 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo ha organizado el curso "Artesanía e Innovación: marcos para un desarrollo cultural sostenible" diseñado especialmente para los profesionales de la artesanía en Asturias y las personas interesadas en generar redes de cultura, historia, geografía, etnografía, diseño de producto y modelos de negocio.

Las clases se desarrollarán en la Casa de Cultura de Infiesto (Piloña, Asturias) durante la última semana de abril y los alumnos podrán seguirlas online, según las condiciones de matrícula.

Coordinado por el Departamento de Historia del Arte y el proyecto Culturality, el curso de 50 horas cuenta con un equipo docente mixto, de la Universidad de Oviedo y de la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia.

Su objetivo es apoyar la revitalización rural partiendo del rico patrimonio material e inmaterial de Asturias para apoyar los espacios artesanales que respeten la tradición y apuesten por la innovación, con un programa relativo a la identidad, el territorio, la comunicación y creación de contenidos.

Al finalizar, los participantes tendrán herramientas para mejorar la difusión de sus proyectos y solucionar las problemáticas sociales y laborales más habituales en su trabajo.

La titulación, reconocida por el Marco Europeo de Cualificaciones, se incluye dentro del Plan de Microcredenciales que regula el Real Decreto 822/2021 y la Ley Orgánica 2/2023, como parte de la formación universitaria oficial. Se trata de experiencias breves que responden a un modelo de formación inclusiva para todas las edades, reconocidas académica y profesionalmente por la UE, que combinan metodologías flexibles, interconectadas y modulares para ampliar las oportunidades de aprendizaje de cualquier persona, haya tenido o no a la Educación Superior.