La plataforma 'El Campiín no se toca' inicia una campaña de carteles contra la construcción del nuevo parking

Vecinos de la plataforma 'El Campillín no se toca' presentan el inicio de una campaña de carteles contra la construcción de un nuevo parking en el barrio. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El representante de la plataforma 'El Campillín no se toca', Arturo Vilariño, ha anunciado este jueves en Oviedo el inicio de una campaña de pegada de carteles en ventanas de comercios y viviendas para mostrar el rechazo de los vecinos al proyecto de construcción de un nuevo parking. "Vamos a intentar por todos los medios que no se construya", ha declarado.

Vilariño ha confirmado que la la próxima semana presentarán "unas 6.000 firmas" a modo alegaciones en contra del parking, dentro del plazo publicado en el BOPA, y ha asegurado que la mayoría de los comerciantes de la zona se oponen al proyecto. La plataforma, que agrupa a más de 20 asociaciones vecinales, ha destacado que supondría la destrucción de una parte importante de la zona verde.

Vilariño ha indicado que la plataforma ya mantuvo una reunión con el alcalde y técnicos del Ayuntamiento, en la que se les presentó el proyecto, aunque ha reiterado que no comparten su contenido ni apoyan la construcción del parking.

Como parte de su estrategia de visibilización, la plataforma ha anunciado esta campaña de pegada de carteles de color verde en comercios y ventanas para mostrar el rechazo vecinal. "Si algún vecino quiere poner una en las ventanas de sus casas también repartiremos", ha concluido.