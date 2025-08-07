La plataforma 'Oro No' presenta alegaciones contra el proyecto minero en Salave y rechaza su declaración como PIER

OVIEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Oro No' ha presentado alegaciones al proyecto de la empresa Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC) para abrir una explotación subterránea de oro en Salave (Tapia de Casariego). La iniciativa empresarial, que continúa su tramitación y opta a ser catalogado como Proyecto de Intrés Estratégico (PIER) por el Principado, ha salido de nuevo a información pública, al no ser compatible con la normativa urbanística vigente en el municipio.

El colectivo sostiene que el proyecto incumple todos los criterios establecidos en la Ley 7/2024, de 20 de diciembre, de Proyectos de Interés Estratégico. A juicio de la plataforma, la propuesta "no respeta ni la letra ni el espíritu" de la normativa vigente.

Las alegaciones presentadas también apuntan al "amplio rechazo social" que ha suscitado la iniciativa durante los últimos 20 años, expresado por cofradías de pescadores, asociaciones de turismo y hostelería, colectivos vecinales, agricultores, ganaderos y grupos ecologistas. Recuedan además que el Ayuntamiento de Tapia de Casariego llegó a denegar por unanimidad la modificación puntual del PGOU solicitada por la empresa promotora.

En el plano económico, la plataforma advierte de que la actividad minera proyectada pondría en riesgo sectores consolidados en la zona como el turismo, la pesca y la agro-ganadería.

Asimismo, inciden en que el uso del suelo previsto es incompatible con normativas vigentes como el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Tapia de Casariego, el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA) y la Ley de Costas.

Por todo ello, la plataforma reclama que se deniegue "sin condiciones" la consideración del proyecto como estratégico, al que califica de "ilegal, nocivo y destructivo" para la comarca.