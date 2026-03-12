La plataforma 'Parar la guerra' convoca 9 concentraciones en Asturias este sábado por el conflicto en Irán

Plataforma 'parar la guerra' en Asturias. - EUROPA PRESS

OVIEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Parar la guerra' ha convocado movilizaciones este sábado en nueve ciudades de Asturias, en contra del conflito iniciado por EEUU e Israel sobre Irán. Las concentraciones se celebrarán de manera simultánea a las 12.00 horas en las principales plazas, siendo 150 en el conjunto del Estado.

La plataforma ha ofrecido una rueda de prensa en la sede de UGT en Oviedo, donde dos de los portavoces han leído el manifiesto que se reproducirá también el sábado en Oviedo, Gijón, Avilés, Ribadesella, Mieres, Campo de Caso, Rioseco, Pola de Laviana y Candás.

El coordinador de Por Un Mundo Más Justo en Asturias, Lorenzo Rodríguez, ha subrayado que los ataques contra Irán son "una grave amenaza para la paz en la región y un peligro para la paz mundial". Condenando el "régimen criminal de los ayatolás", los firmantes del manifiesto --más de 1.500--, destacan que es "el pueblo iraní quien debe decidir su futuro".

La secretaria general de la Confederación Sindical Independiente Fetico, Isabel Sanz, ha agregado que con la movilización se busca "defender el derecho internacional y trabajar por una paz justa y duradera en Oriente Medio".

Esta paz, ha agregado, "debe incluir el fin del genocidio en Gaza y el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino de acuerdo a la legalidad internacional".

El secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, ha criticado el ataque de EEUU e Israel y ha cargado contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por mostrar "un auténtico desprecio" por el derecho internacional, la paz y la vida humana. "Solo le mueve el afán económico", ha aseveardo.