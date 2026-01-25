El plazo que los miembros de la Brigada de Salvamento Minero dieron para llegar a un acuerdo termina el sábado

Archivo - El presidente del comité de Empresa de Hunosa, Andrés Ballina, el representante de CCOO, Adrián Miguel Pérez, y el brigadista Óliver Suárez junto a miembros de la Brigada de Salvamento Minero. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los miembros de la Brigada de Salvamento Minero afrontan una semana clave en lo relativo a los contactos sobre sus condiciones laborales. El plazo para renunciar en bloque si no llegan a un acuerdo termina el próximo sábado 31 de enero. Hasta el momento se han producido "pequeños avances" entre las partes, pero los brigadistas esperan que se les cite para una reunión final esta semana, según han explicado a Europa Press.

Fue en el mes de noviembre cuando los 19 integrantes de la Brigada Central de salvamento Minero anunciaron que renunciaban tras acumularse más de 9.000 horas extraordinarias impagadas y años de incumplimientos laborales. Responsabilizaban de la situación a la empresa pública Hunosa y a la Sociedad Estatal de PArticipaciones Industriales (SEPI).

En un principio dieron un plazo que vencía el 7 de diciembre. Sin embargo, el 5 de diciembre 2025 los sindicatos CCOO de Hunosa y el SOMA-Fitag-UGT emitieron una nota de prensa en la que informaron que la dirección de la empresa pública Hunosa retomaba el diálogo social y se negociaba una salida consensuada a la situación actual de la Brigada de Salvamento Minero, en cuanto a las horas que se les adeuda.

Explicaban que los brigadistas daban un margen de confianza a una comisión creada por las organizaciones y que decidían prorrogar su el plazo de su renuncia hasta el 31 de enero de 2026.

"Esperamos que, tanto Hunosa y la SEPI, una vez que han recapacitado en cuanto a su posición de ninguneo a aquellos que tienen la capacidad para alcanzar acuerdos, también hagan lo mismo para poder cerrar este desafortunado conflicto del que ya veníamos advirtiendo y que ha provocado una contestación sindical, política y social como hacía tiempo que no se veía en Asturias y concretamente en las comarcas mineras", señalaban a comienzos de diciembre desde CCOO y el SOMA.