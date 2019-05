El Pleno aprueba el Documento de Prioridades y el Documento Inicial Estratégico de El Cristo-Buenavista

Publicado 07/05/2019 18:21:54 CET

OVIEDO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El tripartito formado por el PSOE, IU y Somos Oviedo ha llevado este martes a Pleno un punto importante para avanzar en la tramitación urbanística del desarrollo de los terrenos del antiguo HUCA en El Cristo y Buenavista. Los ediles de los diferentes grupos municipales han votado, 14 votos a favor y 12 en contra, el Documento de Prioridades y el Documento Inicial Estratégico para poder realizar la revisión parcial del Plan General de Ordenación (PGO).

Esta revisión es fundamental para dotar de nuevos usos los espacios del antiguo hospital y que actualmente están en estado de abandono. "El abandono ha sido total durante los cuatro años del gobierno del tripartito y hoy, en el último pleno del mandato quieren iniciar la reordenación de los terrenos", ha apuntado Fernando Fernández-Ladreda, concejal del PP.

"Faltan los avances para los terrenos y esto es lo que verdaderamente enoja a los vecinos que no ven ningún tipo de avance", ha precisado el popular. "Es un proyecto de largo recorrido, tan largo que ni está ni se le espera", ha señalado.

En este proceso, "el Principado no ha hecho más que poner chinas" y "ahora si podemos decir que se está haciendo algo en el entorno del HUCA, el otro día taparon unos baches, esto es cuanto se puede esperar de este gobierno", ha concluido.

Desde Ciudadanos consideran que esta es "una actuación poco ortodoxa" y aseguran que se darán "el batacazo, como en anteriores ocasiones". El concejal Luis Pacho sostiene que se trata de "una cuestión electoralista" y por ello "ahora resulta tan urgente".

El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Ignacio Fernández del Páramo, ha recordado que hace cuatro años no existía ningún modelo de ciudad. "No había nada previsto, así tenemos la ciudad como la tenemos", ha informado.

El edil de Somos ha acusado a los anteriores gobiernos del PP de no hacer nada en Oviedo desde lo público y en pro al interés general. "No se hacía nada si no había alguien que saliese beneficiado de esos procesos", ha detallado. Finalmente, ha reprochado a los populares que "no haya hecho nada" desde el año 2004, cuando se planteó el cambio de ubicación del HUCA.

En cuanto al "solapamiento" que se produce con las dos revisiones del Plan General, Del Páramo ha insistido en que El Cristo-Buenavista "no puede esperar por una revisión en conjunto" y por ello "han apretado la maquinaria". "Consideramos que el barrio debe recuperar cuanto antes la vitalidad que tenía", ha subrayado.

Ante la duda que la oposición plantea en cuanto a la legalidad de esta decisión, el concejal de Urbanismo ha informado de que "se ha pedido con anterioridad un informe al Principado para saber si hay alguna problemática al respecto y no la hay".