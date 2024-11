Oviedo aprueba inicialmente el presupuesto de 2025, que asciende a 270,8 millones

OVIEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado de manera inicial el presupuesto municipal para 2025, que asciende a 270,8 millones en términos consolidados y cuenta con 30,8 millones destinados a inversiones. El proyecto ha salido adelante con la abstención de IU-Convocatoria por Oviedo y con el voto contrario tanto del PSOE como Vox. Las enmiendas tanto parciales como de totalidad han sido inadmitidas porque no cumplen los requisitos técnicos.

La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, ha explicado que el de 2025 es el segundo presupuesto "más alto de la historia" del Ayuntamiento, con un incremento del 4,7% respecto al de 2024, que ascendía a 258 millones. Estas cuentas, ha dicho González, "permitirán a Oviedo seguir siendo la locomotora social, laboral y económica de Asturias". Según la edil, se trata de unas cuentas "muy ambiciosas" que pretenden dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía y seguir "transformando Oviedo".

El presupuesto municipal sale adelante con la abstención de IU-Convocatoria por Oviedo, cuyo portavoz, Gaspar Llamazares, ha justificado en la "expectativa de llegar a un acuerdo en las próximas semanas" que permita ampliar el acuerdo político alcanzado en materias como vivienda, servicios públicos o modelo festivo, y elevarlo a un acuerdo presupuestario.

Llamazares ha explicado que su acuerdo con el PP --que cuenta con mayoría absoluta en la corporación ovetense-- responde únicamente a una razón "pragmática" para resolver los "grandes temas que tiene pendientes" el municipio de Oviedo, algunos "desde hace varios mandatos".

En las principales cifras del presupuesto, ha agregado Llamazares, se aprecia "la marca de la mayoría conservadora" del PP, pero IU se siente identificada en algunos aspectos como lo proyectado para La Vega, el Plan General de Ordenación Urbana o el Calatrava, así como en el plan de mantenimiento para la zona rural y urbana.

PSOE Y VOX REPROCHAN LA SUBIDA DE IMPUESTOS

Frente a la abstención de Izquierda Unida, el resto de grupos de la oposición se han mostrado críticos con las cuentas y han reprochado al alcalde, Alfredo Canteli, que haya incumplido su promesa electoral relativa a los impuestos.

Desde el PSOE, Javier Ballina, ha asegurado que el Equipo de Gobierno "no explica en profundidad" por qué han subido los tributos "en contra de la promesa electoral de Canteli", porque además "no los sube de manera marginal". Según el edil socialista tampoco explican para qué los suben, más allá de las operaciones "que no son favorables" para los ovetenses, como la adquisición del Calatrava.

En cuanto al presupuesto general, Ballina ha insistido en que carece de ambición en aspectos como la vivienda pública, la cultura o juventud. En materia de vivienda, el edil socialista ha propuesto ampliar a 600 las viviendas públicas de alquiler asequible acordadas con IU.

Por su parte, la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, ha afeado al Equipo de Gobierno la subida de tributos como el IBI y ha dicho que el PP ha convertido a esta administración "en una máquina recaudatoria". El presupuesto, ha resumido, "no es más que un trampantojo, un espejismo que pretende hacer creer a los ciudadanos que se está gestionando con eficacia, cuando en realidad solo esconde despilfarro, descontrol y prioridades equivocadas".

"TOMAMOS LAS DECISIONES NECESARIAS PARA CONSEGUIR EL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO", DEFIENDE GONZÁLEZ

Por su parte, la concejala de Economía ha replicado a los grupos por sus críticas a la subida del IBI y las tasas de basura, asegurando que el Ejecutivo local está tomando "las decisiones necesarias para conseguir el equilibrio presupuestario", teniendo en cuenta el incremento de costes en los servicios públicos. A ello ha sumado el "tasazo" en la recogida de basuras del que el PP culpa al Gobierno Central. "Todos sabemos cuáles son las prioridades del gobierno de España y del presidente, y estas pasan porque todos los españoles tengamos que asumir obligatoriamente el alto precio del capricho de Pedro Sánchez por permanecer en la Moncloa", ha aseverado.

También ha justificado la subida de tasas en lo que ha calificado como "cogersazo" por el que el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) aumenta el coste del tratamiento de la tonelada de basura. "Tememos que siga subiendo", ha dicho, calificando de "auténtica chapuza" lo ocurrido con la planta de tratamiento de residuos incendiada en Gijón que carecía de seguro.

Bajo estas premisas, González ha defendido que se ha "revisado" el IBI por la "imperiosa necesidad" de cubrir las necesidades del municipio. En definitiva, la edil de Economía ha resumido que las cuentas de 2025 responden a una "previsión ajustada" que buscan presupuestar "con rigor" y buscando un grado de inversión "elevado". "No intenten confundir, no hay recortes, lo que hay es rigor a la hora de presupuestar", ha zanjado.