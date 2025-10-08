El Pleno aprueba mejoras en el programa 'Arte en la Calle' para alargar la temporada de programación

Pumariega niega que haya masificación turística que requiera poner una ecotasa

GIJÓN, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón ha conseguido que se apruebe en el Pleno este miércoles, en parte, una proposición para mejorar el programa 'Arte en la Calle'.

En este sentido, la iniciativa se ha votado por puntos, de forma que ha salido adelante, la diversificación de la oferta mas allá de los periodos establecidos y colaborar con distintas entidades para buscar espacios acordes a estos eventos, pese al voto en contra de Vox. No ha prosperado, en cambio, una mayor descentralización de las actividades y dar mayor puntuación el uso del asturiano.

El presidente de Divertia, Óliver Suárez, ha precisado que siempre están abiertos a la descentralización, aunque hay espacios en que no ha funcionado, e incluso hay grupos que renuncian a tocar en algunas plazas porque prefieren en zona centro.

En paralelo, ha apuntado que se apuesta, al margen de por Arte en la Calle, por programas que desestacionalizan actividades, como es 'Siente Xixón Terrazas', aunque ha advertido sobre la climatología de Gijón y acerca del aumento del gasto que implica.

Respecto a primar el uso del asturiano, ha opinado que todo el mundo debe concurrir en las mismas condiciones y ha recordado que hay ya otras actividades que fomentan la cultura asturiana.

En respuesta, la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, ha planteado que los grupos puedan repetir, con una actuación céntrica y otra en los barrios. Y si bien ha coincidido en que en enero no tienen sentido programar actividades en la calle, sí podría hacerse en primavera o en otoño, ya que el verano está "completamente saturado".

Por parte de la oposición, la más contraria a la medida ha sido Vox, quien ha rechazado incluir como mérito el uso del asturiano. "En Asturias no hay cooficialidad, ni la va a haber", ha remarcado a Podemos, partido que ha dado por hecho que sí que lo habrá.

MODELO CULTURAL

Otra de las propuestas que no han prosperado es la conjunta presentada por IU y Podemos para cambiar el modelo cultural de la ciudad y descentralizar las actividades, a través de una comisión de trabajo que se cree en el seno del Consejo Social. Ambos partidos han acusado a Divertia de "mercantilizar" el espacio público y de monetizar los eventos a base de patrocinios.

Por parte de Divertia, su presidente ha remarcado en el Consejo de Administración ya hay una amplia participación de entidades, además de que la sociedad mantiene una relación "fluida" con la representación vecinal.

Ha asegurado, asimismo, que tratan de descentralizar "al máximo" las actuaciones con eventos en diferentes barrios. En este sentido, ha apuntado que cada año estudian alternativas, pero es lógico que la zona centro lleve el peso de las actividades festivas. Por otra parte, ha sostenido que es "falso e injurioso" hablar de mercantilización de los festejos.

El PSOE, por su lado, se ha quejado de la subida "escandalosa" del presupuesto para festejos y ha criticado actividades como Paseo Gastro que, según los socialistas, ha generado malestar vecinal general.

Vox, por contra, ha replicado a los dos grupos proponentes que es el Gobierno local quien decide el modelo cultural, por lo que ve "absurdo" pedir que el Consejo Social actúe como "censura" para imponer, a su juicio, lo que Podemos e IU quieren que se haga.

INDUSTRIA AUDIOVISUAL

El Pleno no ha dado el visto bueno, por el rechazo de los grupos del Gobierno local y Vox, a una iniciativa de IU para diseñar una estrategia municipal de apoyo a la industria audiovisual que, a juicio de su portavoz, Javier Suárez Llana, es una oportunidad para que Gijón avance.

No se ha aceptado por parte de IU la enmienda del Gobierno local, al opinar que no se puede ligar esta estrategia a que se elija Gijón para albergar la sede de la Filmoteca regional. Ha recalcado a Vox, además, que la industria audiovisual no solo tiene que ver con una política cultural, sino que es un sector que genera actividad económica y empleo que, además, está "en auge".

Por contra, tanto el presidente de Divertia, Óliver Suárez, como el concejal de Festejos, Jesús Martínez Salvador, han argumentado que el tener la Filmoteca en Gijón permitiría acceder a más recursos con los que realizar más actividades y para convertir la ciudad en el epicentro audiovisual. También han incidido en que el Festival Internacional de Cine realiza actividades durante el año con una amplia programación.

TASA TURÍSTICA

El PSOE, por su parte, no ha conseguido que se aprobara en el Pleno, una iniciativa, pese al apoyo de IU y Podemos, para aplicar en el municipio una turística.

La concejala socialista Marina Pineda ha incidido en que a más turistas en la ciudad, más uso de los servicios públicos y desgaste de espacio público.

Es por ello, que esta ecotasa turística supondría una pequeña contribución del turismo para la mejora ambiental y sostenimiento de los servicios públicos. Como ejemplo, ha indicado que con 1,5 euros diarios por turista, el Ayuntamiento podría ingresar unos 3,3 millones de euros anuales, sin subir ni un solo céntimo la presión fiscal de los gijoneses.

Ha recordado, asimismo, que la ley autonómica se empezará a tramitar próximamente, por lo que piden primero un pronunciamiento del Pleno sobre la ecotasa e iniciar los procedimientos para tenerlo ya preparado cuando esta normativa esté en vigor.

Por parte del PP, la vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha negado que haya masificación turística y ha replicado al PSOE que no es lo mismo visitantes que personas que se alojan en la ciudad y que sería a las que se cobrara la tasa.

Esto, según la edil, rebajaría los ingresos a poco más de un millón de euros, a lo que ha pedido al PSOE "rigor y visión de conjunto para Asturias".

Tampoco Vox ha considerado que la imposición de esa tasa vaya a resolver el impacto del turismo en la ciudad, además de llamar la atención sobre que no sería equitativo, ya que no pagarían quienes se alojen en casas de amigos o familiares.

Incluso, ha augurado que los alojamientos lo verían como un "sobreprecio", por lo que ha visto mejor ver el impacto del turismo y hacer un replanteamiento de los recursos necesarios.

En cambio, para IU el planteamiento del PSOE se queda "corto", al opinar que debería de venir impuesta desde la ley regional y que los ayuntamientos pueden aplicar un recargo. "No espanta el turismo", ha opinado su portavoz, Javier Suárez Llana, sobre la ecotasa, que cree que hace más responsable la visita a Gijón.

También Podemos cree importante implantar la ecotasa turística pero ha animado al PSOE a apurar al Principado a tramitar la ley que permitirá su implantación. A mayores, ha abogado por, como en Barcelona, dedicar una parte a necesidades como pueda ser la vivienda.

COMERCIOS VACÍOS

No ha salido adelante, tampoco, la iniciativa de Vox, que ha sido el único en votar a favor, para crear una línea de subvenciones para mejorar la estética de bajos comerciales vacíos y generar así una mejor imagen de ciudad.

El resto de grupos le ha afeado que se quiera destinar dinero público a propietarios de locales que los tienen vacíos, muchos, según la izquierda, por no querer rebajar los precios y ajustar estos al mercado.