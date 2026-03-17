El Pleno aprueba la modificación de crédito para el uso del remanente líquido 2025, por importe de 10,9 millones

Pleno del Ayuntamiento de Siero. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

SIERO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Siero ha aprobado este martes en sesión extraordinaria la modificación de crédito para el uso del con remanente de tesorería de 2025 con los votos a favor del equipo de gobierno del PSOE, Plataforma Vecinal de La Fresneda e Izquierda Unida (15), la abstención de VOX (2), y los votos en contra de Partido Popular y Podemos (8). El expediente será enviado al BOPA para su exposición pública antes de ser aprobado definitivamente.

Al término de la sesión el alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi' ha asegurado que desde el equipo de gobierno están "muy contentos" de que se haya podido aprobar en el Pleno esta modificación de crédito financiada con remanente líquido de tesorería, que lleva partidas muy importantes, pero que en definitiva se trata de que gracias a que el ejercicio 2025 ha sido el mejor de la historia de Siero en cuanto a recaudación y a gestión, permite disponer de remanentes con el límite que la ley marca.

Por partidas, el primer edil ha puesto en valor además de las del saneamiento, la que se usará a la compra de terreno para promover vivienda de precio regulado, destinando 1.350.000 euros a esta iniciativa. También la construcción de vestuarios en La Cebera, junto a complejo polideportivo Santa Bárbara; que en el expediente tiene una dotación económica de 300.000 euros y cuya cuantía total, que suplementará en las cuentas de 2027, asciende a 1,2 millones de euros.

García ha destacado otras actuaciones como la acera de SI-8 en Valdesoto, la urbanización de la avenida de Gijón en Pola de Siero o la mejora de la iluminación en el acceso a Argüelles. Finalmente, el primer edil ha destacado la inversión récord que hará el Ayuntamiento este año. "Para inversiones, entre el presupuesto y actual y los remanentes aprobados hoy, superamos los 24 millones de euros", apunta.