El Pleno aprueba una ordenanza para la instalación de estaciones de recarga de vehículos eléctricos

Publicado 21/02/2019 14:50:39 CET

AVILÉS, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno ordinario del mes de febrero del Ayuntamiento de Avilés ha aprobado inicialmente una nueva ordenanza para regular la instalación de estaciones de recarga de vehículos eléctricos en plazas de estacionamiento de la vía pública, en una apuesta por los vehículos eléctricos en la ciudad que incluirá una bonificación del 5% en la viñeta de este tipo de vehículos.

Éste ha sido el punto más destacado de la sesión ordinaria del Pleno ordinario que ha tenido lugar este jueves en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Avilés, donde esta nueva ordenanza ha sido aprobada con el apoyo de todos los grupos municipales salvo la abstención de Ganemos.

"Decidimos crear esta nueva ordenanza para favorecer la evolución de este mercado, y colaborar con el medio ambiente. Cuando entre en vigor la licencia será directa y el Ayuntamiento decidirá la conveniencia d ella instalación en cada caso, y no se podrán instalar puntos recargables de más de dos horas de duración", ha señalado el concejal de promoción económica, Manuel Campa.

El pleno también ha aprobado una modificación de la Ordenanza Municipal de Subvenciones, así como otra modificación de la relación de los puestos de trabajo y plantilla municipal, por la cual se amortiza un puesto de Técnico de Administración General, creando un nuevo puesto para la misma función, así como crear la ficha de funciones del puesto con código 33410.3.

El resto del Pleno ha estado marcado por la presentación de distintas mociones presentadas por los distintos grupos municipales. Los concejales No Adscritos han presentado una propuesta para crear una comisión Especial relativa a nombres de calles y plazas, que ha sido rechazada. "No es necesaria la creación de una comisión a estas alturas, además el Consejo de la Mujer ha alcanzado un acuerdo para que las nuevas calles lleven nombres de mujeres", ha señalado la concejala de cultura, Yolanda Alonso.

Sin embargo la moción presentada por los No Adscritos sobre la gestión del suelo que ocupan las baterías de coque de Arcelor Mittal para darle uso industrial, ha sido apoyada por el PSOE. "Entendemos que Sepides está llevando los pasos adecuados, para que ese suelo sea de uso industrial, y por lo tanto estamos atentos a que se cumpla", ha apostillado el concejal de urbanismo, Luis Huerga.

La moción presentada por Somos e IU para evitar el cierre del colegio Virgen de las Mareas y sobre el traslado del CIFP del Deporte a esta instalación ha sido rechazada por los votos en contra de PSOE, No Adscritos, PP y Ciudadanos, y después del anuncio de la concejala de educación de la solución planteada por la Consejería para estos enclaves, el debate se ha quedado en un debate sobre la enseñanza pública y concertada.

"Hay un tercer objetivo de eSta moción, que no se dice, pero es demonizar la enseñanza concertada, y nosotros apostamos porque los padres puedan elegir", ha señalado Ana Bretón del PP. "Esta moción me parece un brindis al sol y no me aporta nada", ha espetado la concejala de educación Yolanda Alonso. "Se habla de educación integradora, y tener 30 alumnos en unas instalaciones de 300 personas la verdad que no parece muy integrador, propongan soluciones no hagan un meollo de este asunto", ha señalado Carmen Soberón de Ciudadanos.

Por último el Pleno Ordinario ha aprobado una moción de urgencia para apoyar la huelga feminista del 8-M, con las abstenciones de PP y Ciudadanos, porque "nosotros creemos que las mujeres pueden decidir si van a huelga o no", ha señalado Reyes Hurlé del PP.