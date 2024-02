Barbón anuncia que separa Cultura y Derechos Sociales en dos consejerías

OVIEDO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha anunciado este miércoles ante el pleno de la Junta General su decisión de separar en dos consejerías las competencias de Cultura y de Derechos Sociales, pasando así de 10 a 11 las carteras del Ejecutivo autonómico.

Durante su réplica a la pregunta del portavoz parlamentario del PP, Álvaro Queipo, relativa a la situación de la ITV en la que también mencionó los cambios en la estructura del gobierno anunciados esta misma semana por el presidente asturiano, Barbón ha avanzado que finalmente serán dos consejerías distintas tras "escuchar" a colectivos sociales, socios de gobierno y oposición.

El presidente asturiano confirmaba este martes en Presidencia su decisión de remodelar el Gobierno, que había avanzado el lunes tras una reunión orgánica de la FSA-PSOE en la que se planteó la candidatura de la titular de Derechos Sociales, Melania Álvarez, como senadora por designación autonómica. De este modo, avanzó el nombramiento de la hasta ahora viceconsejera de Cultura y Deportes, Vanessa Gutiérrez, como consejera de una fusionada Consejería de Derechos Sociales, Cultura, Política Llingüística y Deporte.

Barbón ha dicho esta mañana que "después de escuchar a todo el mundo", ha decidido que "efectivamente, habrá dos consejerías". En ese sentido, ha confirmado que Vanessa Gutiérrez será la titular de la Consejería de Cultura, Política, Llingüística y Deportes y habrá también una Consejera de Derechos Sociales y Bienestar cuyo nombramiento hará más adelante, sin avanzar el nombre de la persona responsable.

"He escuchado atentamente a multitud de colectivos y de asociaciones del tercer sector y de la cultura. Me han hecho planteamientos, nos los han hecho el conjunto del Gobierno de unidad progresista y reformista. He hablado con nuestros socios del gobierno. Además, incluso los partidos de la oposición han opinado al respecto", ha apuntado Barbón, haciendo mención expresa a la afirmación de Queipo este martes de que si plantease separar ambas consejerías por competencias no habría crítica porque sería lo "razonable".

Así, ha remarcado que su gobienro "escucha". "Nosotros escuchamos, nosotros dialogamos, nosotros acordamos. Nosotros reforzamos la unidad de este gobierno para darle el mejor servicio a Asturias. Y, por tanto, lo que quiero anunciar a la Cámara es que, después de escuchar, como digo y reitero a tanta gente, es el momento de demostrar que el cambio se impone una vez más", ha apuntillado.