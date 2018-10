Podemos considera "insuficiente" la rebaja en el IRPF propuesta por Montoro para los pensionistas

Publicado 28/02/2018 11:54:11 CET

OVIEDO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Podemos en la Junta General Enrique López ha considerado este miércoles "insuficiente" la rebaja en el IRPF propuesta por el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para los pensionistas españoles.

En una rueda de prensa, López ha criticado que el PP haya reaccionado así ante las manifestaciones que se sucedieron en numerosas ciudades españolas contra la subida del 0,25 por ciento en las pensiones para este año.

"Al PP no le queda otro remedio tras ver a miles de pensionistas que gritaron ya está bien", ha señalado. Sin embargo, ha lamentado que el PP reaccione con un "regate corto" y una medida que "no afectará a la mayoría de pensiones, ya que la mayoría no llegan al mínimo exigido para tener que hacer la declaración de la renta.

"En lugar de gobernar usan los impuestos como un mecanismo de redistribución, cuando lo que tienen que hacer es eliminar los topes a las cotizaciones y que paguen los impuestos quienes corresponde", ha precisado.

En este contexto el grupo parlamentario de Podemos en la Junta ha presentado una Proposición No de Ley que se debatirá este viernes en el pleno y que insta al Parlamento asturiano a ejercer presión sobre el Gobierno nacional para garantizar las pensiones públicas.

La iniciativa, similar a la defendida por Unidos Podemos en el Congreso, busca garantizar la revalorización de las pensiones de jubilación, derogar las reformas laborales de 2011 y 2013, y establecer "pasos concretos" para corregir la grieta de género que se produce con el modelo actual, con medidas compensatorias para que las carreras profesionales que se hayan visto interrumpidas por el cuidado de hijos o familiares durante un tiempo no se vean afectadas.

Todo ello lo reclaman para "garantizar el futuro del servicio público de pensiones" en un momento en el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, insta a la ciudadanía a "pensar en planes de pensiones privados".

"Queremos que la Junta conecte con la reivindicación justa de los pensionistas", ha resumido López.

Por su parte el portavoz de Podemos en el parlamento asturiano, Emilio León, ha criticado que el Gobierno esté "condenando a los mayores a prolongar la edad de jubilación" mientras que se registra un elevado paro juvenil y un alto porcentaje de jóvenes que emigran en busca de trabajo, una "pinza que condena a los mayores a cavar en la zanja y a los jóvenes a mirar desde la valla".

León ha apuntado que su partido buscará también que los grupos parlamentarios que "se preocupan por las herencias" se posicionen en este asunto.