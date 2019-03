Podemos insta al PSOE a pedir perdón por la "corrupción institucionalizada" que "perjudicó a los asturianos"

Publicado 28/03/2019 14:32:59 CET

OVIEDO, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Podemos Asturies, Enrique López, ha instado al PSOE a pedir perdón a los asturianos por la "corrupción política institucionalizada por el dejar hacer del partido" que, a su juicio, ha supuesto la perdida de recursos para una sociedad como la asturiana "muy necesitada".

López ha instado en ese sentido al número dos del Gobierno asturiano, el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, tras que este realizara una "valoración positiva" de las acciones contra la corrupción llevadas adelante por el Ejecutivo autonómico.

Ante la respuesta, López ha recordado casos como Marea, Villa, Gitpa o Niemeyer, "donde se vieron implicados miembros de su partido y de la administración", unos casos que supusieron para la región "millones de euros, por lo que alguna responsabilidad tendrán ustedes". Una situación que el portavoz de la formación 'morada' ha calificado de "corrupción política institucionalizada por el dejar de hacer de su partido", y ha instado al PSOE a pedir perdón.

Por otro lado, Martínez ha acusado a López de utilizar "argumentos muy pobres porque se han repetido muchas veces" y de "lanzar acusaciones muy graves" para "ensuciar el curriculum y el nombre de personas" a pesar de que la justicia ha rechazado su implicación en estos casos.

"Se han tenido que comer sus palabras sobre el 'Caso Marea'", le ha echado en cara el consejero a los miembros de Podemos, para recordar que esta formación rechazó la Ley de Transparencia y Buen Gobierno.

"Lo único que quieren es hablar de corrupción y embarrar", ha afirmado Martínez, que ha insistido en la honradez y trabajo de los socialistas. "Allí donde he estado me he sudado la camiseta, dudo mucho que usted lo haya hecho", ha sentenciado el consejero.