Polémica en Gijón: Piden a Unicef retirar el sello 'Ciudad Amiga de la Infancia' por el acceso de menores los toros

Archivo - Plaza de Toros de Gijón, El Bibio. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Asturies Antitaurina ha pedido formalmente a Unicef que retire a Gijón el reconocimiento de 'Ciudad amiga de la infancia', "por exponer a los menores a la violencia de las corridas de toros durante la Feria de Begoña".

Según una nota de prensa de esta organización, Gijón incumple reiteradamente las observaciones del Comité de Derechos del Niño de la ONU, que recomienda explícitamente al Estado español.

En este sentido, se han referido a "prohibir la participación de niños menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia", con el objetivo de "prevenir los efectos nocivos del espectáculo de los toros en los niños".

Desde la asociación antitaurina, asimismo, han recordado a Unicef que los partidos políticos que gobiernan en la actualidad en Gijón (Foro y PP) son los mismos que a nivel regional llevan "obstaculizando" durante más de dos años la reforma de la ley de espectáculos públicos para que los menores de 16 años no puedan acceder a espectáculos taurinos, a los que han sumado Vox.

"Es inconsecuente que Unicef, la agencia de Naciones Unidas que defiende a los niños y niñas de la violencia y los abusos, conceda a Gijón el sello 'Ciudad Amiga de la infancia', un municipio que se caracteriza por promocionar corridas de toros y exponer a los menores a su violencia", han insistido.

"Nos choca esta distinción porque el Comité de Derechos del Niño, órgano encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, ha recomendado a España en varias ocasiones que tanto a nivel estatal como de comunidad autónoma, se fije la edad de 18 años para participar en espectáculos, festejos y escuelas taurinas, sin excepción", ha explicado la presidenta de Asturies Antitaurina, Medea López.

Para ella, este sello no es un mero galardón honorífico, sino un mecanismo de reconocimiento basado en un procedimiento de evaluación técnica que requiere de los gobiernos locales alinear de forma efectiva sus políticas con la Convención sobre los Derechos del Niño, tal como recogen los requisitos del propio programa "y Gijón lo está incumpliendo cuando permite que menores accedan a la plaza de toros", ha asegurado López.

"Durante la feria de Begoña la empresa promotora de las corridas de toros promueve un abono joven para que niñas, niños y adolescentes puedan contemplar una actividad cruel y sanguinaria", ha llamado la atención, a lo que ha añadido que los menores de cuatro años pueden entrar gratis.

También ha recalcado que aunque el programa 'Ciudades Amigas de la Infancia' España exige de forma explícita que las administraciones locales integradas asuman los principios rectores de la Convención, situando el interés superior del niño como un principio fundamental, en Gijón "el único interés que se protege es el de la alcaidesa y sus amigos taurinos, que necesitan a toda costa relevo generacional para seguir perpetuando una tradición que ni aún con los millones de euros que recibe de subvenciones, remonta", ha recalcado.