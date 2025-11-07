Polémica en Langreo tras quedar fuera de plazo las ayudas regionales a víctimas de violencia de género

OVIEDO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Langreo ha acusado este viernes al PSOE de incurrir en "oportunismo político" y de "instrumentalizar" a las víctimas de violencia de género con "fines partidistas", tras la denuncia de los socialistas por la pérdida de una subvención autonómica destinada a mujeres afectadas en el concejo.

Las críticas de IU se producen después de que el PSOE de Langreo denunciase la pérdida una subvención autonómica de ayudas a víctimas de violencia de género al presentar el Ayuntamiento la solicitud fuera de plazo, y su exigencia de explicaciones y depurar responsabilidades por lo ocurrido. El error se subsanará con una modificación de crédito que contará con una partida para paliar las subvenciones perdidas.

En un comunicado, la formación asegura que los socialistas están "distorsionando la realidad para obtener beneficios a costa del sufrimiento ajeno" y considera "inadmisible" que se utilice este asunto "para lavar su imagen abanderando el feminismo".

IU sostiene que la situación "ha sido investigada desde el primer momento por el equipo de Gobierno" y recuerda que "todos los grupos municipales fueron informados hace semanas". Añaden que el PSOE "fue el primero en conocer la solución adoptada para resarcir a las víctimas", que fue explicada por la concejala de Hacienda "pidiendo discreción ante el expediente instructor abierto y por respeto a las mujeres afectadas".

En el mismo comunicado, lamentan que el PSOE haya optado por "instrumentalizar la violencia machista con intereses partidistas" y califica las palabras de los socialistas de "acto profundamente irresponsable" que "ha puesto en el foco público las ayudas que perciben las víctimas de violencia de género".

Por último, IU Langreo señala que "no es momento de pedir responsabilidades" mientras el expediente instructor siga abierto, y considera que "salir ahora solo demuestra poco respeto por la institución y sus procedimientos".