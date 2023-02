La Policía alerta de una estafa telefónica pidiendo dinero o joyas para evitar que un hijo vaya a prisión

OVIEDO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura Superior de Policía de Asturias ha advertido este miércoles de una nueva modalidad de estafa telefónica que se está produciendo estos días en Asturias, pidiendo gran cantidad de dinero en efectivo y joyas para evitar que su hijo vaya a prisión.

La víctima recibe una llamada telefónica en la que una persona se hace pasar por su hijo manifestando que había matado a una persona en un accidente de tráfico, todo ello entre lloros y gritos, por lo que la víctima de la estafa en ese momento no puede comprobar si esa voz realmente proviene de su hijo.

A continuación el individuo que se hace pasar por Policía le manifiesta debe depositar una fianza bastante elevada por el atropello, preguntando a la víctima si tiene en su poder objetos valiosos, para a continuación pedirle que se los vaya enumerando por teléfono.

Acto seguido se interesan, en nombre de la Policía Nacional, por su dirección con el objeto de personarse en su domicilio para proceder a recoger las joyas anteriormente enumeradas.

En los casos denunciados en la Jefatura Superior de Policía de Asturias no se llegó a consumar la estafa debido a que, en unos casos la víctima no tenía hijos, o bien en otros el buen hacer de la víctima le hizo sospechar y llamó directamente al teléfono 091 de la Policía Nacional, la cual le comunicó que no se había producido tal atropello y que estaba siendo víctima de una estafa.

La Policía informa de que nunca va a solicitar dinero a nadie dado que se trata de un servicio público de asistencia al ciudadano, por lo que este tipo de llamadas han de ser cortadas inmediatamente en cuanto se solicite dinero y otros efectos.