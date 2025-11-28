La Policía Local incorporará dos drones como herramienta para reforzar la seguridad

Formación de Policía Locales de Avilés en el manejo de drones de vigilancia. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

El Ayuntamiento de Avilés ha incorporará dos aeronaves no tripuladas, popularmente conocidas como drones, para su uso por parte de la Policía Local. El objetivo es dotar al cuerpo municipal de una nueva herramienta que facilite una vista aérea en situaciones en las que sea necesario complementar la observación a pie de calle, como en emergencias o en eventos en los que se produzcan grandes concentraciones de personas.

Será útil también para tareas de búsqueda, vigilancia de tráfico o como apoyo en situaciones con peor visibilidad o acceso complicado. La inversión realizada para la adquisición de estos dos drones es de 9.480 euros. La empresa adjudicataria del contrato de suministro es Avistadrone SL. Los aparatos, uno de clase C1 y otro de clase C2, disponen de los más avanzados sensores, cámaras de retransmisión en directo y sistemas de radiocontrol, pudiendo alcanzar alturas de hasta 6.000 metros y distancias de hasta 35 kilómetros.

Con carácter previo al suministro de los dos drones, la plantilla de la Policía Local está llevando a cabo una formación para su uso, así como en el marco legislativo que lo regula. Una veintena de agentes cursan actualmente tanto la formación necesaria para la obtención de licencia de vuelo de estos aparatos, como para su uso específico por parte de cuerpos y fuerzas de seguridad.