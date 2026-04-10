La ponencia de la reforma de la Ley de Espectáculos Públicos se reactivará este lunes

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Movimiento Sumar Asturies y portavoz del grupo parlamentario Convocatoria por Asturies en la Junta General, Xabel Vegas, anunció este viernes que la ponencia de la reforma de la Ley 8/2002 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas se reactivará este lunes 13 de abril, tras más de un año de bloqueo.

Asegiura Vegas que esta reactivación ha sido posible gracias a la presión política ejercida por Movimiento Sumar Asturies y a la insistencia mantenida para que se retomaran los trabajos parlamentarios.

La ponencia, que solo se había reunido en una ocasión desde su constitución, permanecía paralizada sin justificación. Desde la formación señalan que esta situación respondía a la inacción del Partido Popular, que estaba impidiendo el avance de la tramitación legislativa.

"Hemos conseguido desbloquear una situación que era injustificable y que estaba frenando el funcionamiento normal de la Cámara", afcirmó Vegas.