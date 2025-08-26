Ponga (PSOE) critica que el PP de Oviedo se oponga a enviar ayuda humanitaria a Gaza

OVIEDO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Marisa Ponga ha criticado este martes el rechazo del Equipo de Gobierno a la proposición del PSOE para que el Ayuntamiento otorgase ayuda humanitaria para la población civil de Gaza.

En nota de prensa, Ponga ha denunciado "la inacción y el silencio" del alcalde y el equipo de gobierno y se ha mostrado "especialmente indignada" con los argumentos con los que intentan justificar su negativa.

"Dice la concejala que 'politizamos' la situación. Politizamos, pues claro que sí. Desde el PSOE defendemos, como posición política, los derechos humanos. ¿Qué defiende Canteli cuando niega el envío de ayuda humanitaria, de alimentos, medicamentos o agua, a un millón de personas que sufren bombardeos diarios desde hace tres años y padecen una hambruna dramática?", se ha preguntado Ponga.

La edil ha lamentado también la negativa, "con argumentos similares e igual de inanes", a convocar una reunión del Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo sobre la situación en Gaza. "No solo es que estén incumpliendo el reglamento, ya que el consejo debe reunirse al menos una vez cada seis meses, es que es el órgano de participación en el que abordar la crisis humanitaria en la franja junto a las entidades del tercer sector", ha agregado.

Considera Ponga que se está produciendo "un vaciamiento progresivo de un órgano clave para garantizar la solidaridad internacional desde el ámbito de lo local". "Claro que estamos aquí para hacer política y Oviedo no puede seguir guardando silencio ni negando la ayuda que necesitan las y los gazatíes. Más de 300 personas han muerto de hambre en los últimos días", ha recordado la edil socialista.