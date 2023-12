Ponga (PSOE) recrimina a Canteli que afirme "sin ningún pudor" que se "tiran a la basura" 2,3 millones Edusi

OVIEDO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Marisa Ponga ha recriminado al alcalde, Alfredo Canteli (PP) que haya afirmado "sin ningún pudor" que se iban a "tirar" 2,3 millones de euros de la estrategia Edusi "a la basura", los correspondientes al proyecto para el centro social de Ventanielles.

Después de que el alcalde confirmase que no se iba a "aprovechar" esa financiación porque no se ha hecho la obra. "El tiempo nos llevó por delante por motivos que yo no quiero explicar ahora, pero no por responsabilidad política en ningún caso", dijo en unas declaraciones a los medios esta mañana.

Ponga, por su parte, ha recriminado al alcalde que no se sienta "responsable políticamente" de la pérdida de unos fondos que estaban destinados a "mejorar la vida de dos barrios".

El PSOE, ha recordado, ya había alertado de la posibilidad de perder estos fondos, después de que el Gobierno rechazase el proyecto que había diseñado el tripartito de PSOE, Somos e IU hace dos mandatos. En todo este tiempo, el Ejecutivo de Canteli no ha hecho un proyecto, con lo que no puede optar a esta financiación europea.

Ponga ha incidido en que en aquel momento se lograron 10,3 millones para la estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible. "Ya se había quedado algún dinero por el camino con la gestión en el anterior mandato del gobierno de Cantelli y nuestras sospechas hoy se han verificado con esas declaraciones", ha lamentado.

"Creemos que es muy mala noticia para Oviedo", ha aseverado, reprochando al regidor que no haya dado "una explicación coherente" sobre la pérdida de estos fondos. Además de asumir sus respoonsablidades por esta "falta de eficacia y la malísima gestión", Ponga ha instado al alcalde y al concejal de Urbanismo, Ignacio Cuesta, a "pedir disculpas" a los vecinos de Ventanielles y Guillén Lafuerza.