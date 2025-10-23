Pontón (IU) exige al Ayuntamiento que explique "los movimientos" en torno al parque de baterías de San Esteban

OVIEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de IU- Convocatoria por Oviedo, Cristina Pontón, ha exigido este jueves al Ayuntamiento de Oviedo que explique a qué se deben los movimientos y las supuestas catas que se están haciendo en San Esteban, donde estaba proyectado instalar un parque de baterías para el que no existe licencia.

"Hay movimiento que ha despertado el malestar de los vecinos porque parece ser que está habiendo unas catas, y nosotros creemos que es el ayuntamiento el que tiene que dar explicaciones de exactamente qué es lo que se está haciendo y para qué, puesto que ese parque de baterías no cuenta con la autorización de la CUOTA", dijo Pontón.

La edil ha recordado que ese terreno no es un suelo urbanizable y por ello está afectado por la moratoria que se estableció por parte del Gobierno del Principado. Así ha manifestado que si algo se está haciendo allí tendrá que tener conocimiento el ayuntamiento por la parte que le corresponde, que sería en este caso la licencia y el estudio de implantación.

"Como no sería la primera vez que ya intentan dar licencia para ese parque de baterías y fue rechazada, creemos que ante el malestar de los vecinos hay que explicar en este caso por parte del ayuntamiento que es lo que está pasando", insistió Pontón.