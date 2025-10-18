Posada acoge este domingo el X Enduro Llanes

OVIEDO 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este fin de semana Posada de Llanes se convierte en la capital asturiana del motociclismo con la celebración de la décima edición del Enduro de Llanes, prueba puntuable para los campeonatos regionales de Asturias, Cantabria, País Vasco, Madrid y Castilla La Mancha.

En la tarde de hoy sábado se llevarán a cabo las verificaciones administrativas y técnicas para los participantes en la plaza José Parres Piñera de Posada. Y mañana domingo, desde la misma plaza de Parres Piñera, se dará la salida de la prueba a las 9:30 horas.

En esta cita Posada de Llanes acogerá a unos 130 pilotos, con un magnífico nivel, en el que destacará la participación de varios pilotos del mundial y del nacional de la modalidad.

Dentro del recorrido, de unos 30 kilómetros, los pilotos se encontrarán con dos cronos, que harán dos veces la categoría iniciación, tres veces las categorías senior B, C y C +50, y cuatro veces los pilotos senior A. Será la última prueba puntuable para el Campeonato de Asturias.