Postigo y su hija tampoco responden ante la comisión del Caso Villa aunque ella se desvincula de la regularización

Publicado 26/01/2015 18:25:36 CET

OVIEDO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo, y su hija, Patricia Postigo, también se han acogido a su derecho a no responder a las preguntas de los grupos parlamentarios, en su comparecencia ante la comisión parlamentaria que investiga el origen de la supuesta fortuna oculta de 1,4 millones del exsecretario general del SOMA, José Ángel Fernández Villa. No obstante, la joven sí ha leído un texto en el que se ha desvinculado de la supuesta regularización económica de la que la Fiscalía acusa a su padre.

El antiguo presidente de la institución, por su parte, no ha hecho ningún tipo de declaración a su llegada, aunque después de su comparecencia, ya en la calle, y ante algunos medios, ha afirmado que las preguntas que le han hecho, por lo general, están basadas en informaciones de medios de comunicación "sin contrastar". ). "Las preguntas que estén basadas en la realidad merecen todo mi respeto, pero hay preguntas de algún medio que ni siquiera están contrastadas. Yo no voy a contestar a la mentira", ha añadido. Posteriormente, preguntado por si se había reunido con Villa, ha respondido: "es la pregunta más estúpida que he escuchado en mi vida".

Algunas de las interpelaciones de los diputados se referían a los ingresos que percibió durante su etapa al frente del Montepío, su relación con Villa, o quién le asesoró en la supuesta regularización económica (300.000 euros según la Fiscalía).

Ha insistido en que hará las declaraciones correspondientes cuando termine este proceso, y ha insistido en que no hay ninguna causa abierta contra él, y que no tienen ninguna prohibición de abandonar el país. "Soy un ciudadano libre", ha recalcado.

Por su parte, Patricia Postigo, quien según algunos medios regularizó parte de la cuantía supuestamente aflorada por su parte (60.000 euros), ha negado "tener nada que decir", dado que su vida "se desarrolla totalmente independiente". "No soy conocedora de dato o información alguna al respecto", ha aclarado en el breve texto que ha leído al principio.