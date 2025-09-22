El PP acusa al Ejecutivo asturiano de usar la ley PIER como "instrumento de debate político"

OVIEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Popular Andrés Ruiz ha criticado este lunes que el gobierno asturiano ha convertido la ley de Proyectos de Interés Estratégico (PIER) en "un instrumento para el debate político", alejándose de su objetivo original de agilizar grandes proyectos.

Según Ruiz "es triste ver cómo una ley que nació para agilizar grandes proyectos ha pasado a ser una fuente de disputa partidista", señalando especialmente la paralización del proyecto de Cosco por las diferencias entre el presidente Adrián Barbón y su socio minoritario.

El parlamentario popular ha denunciado que el gobierno autonómico "no solo paraliza un proyecto concreto, sino que daña la credibilidad de la Administración a la hora de atraer inversiones", cuestionando que "no les sirva la legislación que ellos mismos aprobaron para agilizar este tipo de inversiones".

Ha advertido además que "si el Principado resuelve en contra de esta inversión, dañará fuertemente la credibilidad de la ley PIER", recordando que numerosos actores económicos y políticos, como el Ayuntamiento de Siero y UGT, han mostrado su "perplejidad" ante la paralización de una inversión de 50 millones de euros que generaría más de 250 empleos.

Finalmente, Ruiz ha emplazado al gobierno de Barbón a "ponerse del lado de la economía asturiana y del impulso a su tejido productivo", criticando que gobiernen "con una coalición populista que tiene alergia a la libertad económica".