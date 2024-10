El PP acusa al Pricipado de tener catorce años "abandonado" el centro de tecnificación deportiva de Trasona

OVIEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Pedro de Rueda ha acusado este lunes al Gobierno asturiano de llevar tener catorce años "abandonado" el centro de tecnificación deportiva de Trasona, en Corvera.

Según ha explicado De Rueda el Principado no ha invertido "ni un euro" y tampoco ha realizado el mantenimiento más elemental de un centro "que se está dejando morir cuando debería ser un emblema nacional del piragüismo".

El diputado ha afirmado no se ha invertido nada desde el año 2010, cuando se celebró un campeonato europeo, y añadió que en la residencia del centro "hay habitaciones inutilizables, humedades no muebles que no se han cambiado durante lustros".

El parlamentario llevará este asunto este martes al Pleno de la Junta general. Ha dicho que la concesión de la gestión del centro se ha dado a la Federación Asturiana de Piragüismo, "pero no se da dinero, lo que ahoga a la Federación, con un déficit de más de 20.000 euros".

De Rueda indicó que los fondos que concede el Principado a la Federación se tienen que destinar también a divulgar el piragüismo, a gastos administrativos y a la formación. "La Federación está en una situación límite", alertó.

El diputado del PP censuró que el Gobierno regional dé "la callada por respuesta y haga oídos sordos ante este grave problema", que, agregó, ha empeorado con el acuerdo firmado el mes pasado por el Principado con la Federación Española de Piragüismo, "que ha acabado siendo un desastre".

A este respecto, De Rueda señaló que se aumenta en ocho deportistas, hasta 24, el número de residentes, "cuando con 16 no llegaba la dotación del Principado, que no solo no aumenta, sino que disminuye".

"No se puede servir de manera eficiente a los deportistas, y es difícil de entender que la Federación Asturiana no esté implicada en este proceso, pero no se consultó con ella, lo que es un error imperdonable", afirmó.

Pedro de Rueda aludió a otro problema más: "En ese convenio se especifica que, en cada equipo, dos personas tienen que ser asturianos, cuando en otros sitios se reservan muchas más plazas para los deportistas de la región; el piragüismo asturiano se va a quedar atrás".