El PP advierte del abandono del Camino de Santiago en Asturias por la "mala gestión" del Gobierno de Barbón

OVIEDO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PP y portavoz de Turismo, Sandra Camino, y el concejal popular, José Ramón González, han advertido este jueves de la falta de mantenimiento del Camino de Santiago a su paso por Asturias y la inacción del Gobierno del Principado.

"A pesar del auge de peregrinos, muchos tramos del Camino de Santiago en Asturias se encuentran en mal estado, lo que ha generado quejas tanto de vecinos como de peregrinos," ha señalado la parlamentaria popular.

Las deficiencias incluyen falta de desbroce, pavimentos deteriorados y señales ocultas por la maleza. "Esta situación de dejadez resulta preocupante, especialmente en verano, y pone de manifiesto una asignatura pendiente del Gobierno del socialista Adrián Barbón, la desestacionalización del turismo en nuestra región. El movimiento de peregrinos se genera entre los meses de marzo a octubre y no solamente en los dos meses principales de verano," ha subrayado Camino.

El PP sostiene que el gbierno de Barbón para el ejercicio 2023 asignó a través de fondos europeos una partida de un millón de euros para el Camino de Santiago, partida de la que no se ejecutó ni un solo euro y que se trasladó íntegramente de nuevo al presupuesto de 2024, "a cinco meses del cierre del ejercicio 2024 no sólo no se han realizado mejoras significativas, sino que el Principado sigue sin ejecutar ni un solo euro, una evidencia más de la inoperancia y falta de gestión de este Gobierno", ha lamentado la diputada regional.

Para la portavoz de Turismo del Partido Popular, el Camino de Santiago es un recurso que por su naturaleza aporta incremento en el número de turistas que visitan la región prácticamente sin necesidad de acciones de promoción continuada. "El Camino de Santiago, en sus tres vertientes a su paso por Asturias, se ha consolidado como el recurso natural y turístico por excelencia. Cada vez más peregrinos optan por recorrer el Camino Primitivo, el Camino Costero o el Camino del Salvador, con un incremento de casi 13.000 peregrinos en los primeros cuatro meses de 2024," concluye.