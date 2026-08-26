El PP advierte de que el Estado de bienestar de la región "se tambalea peligrosamente"

Archivo - La diputada del PP de Asturias, Pilar Fernández Pardo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del Partido Popular Pilar Fernández Pardo, ha manifestado este miércoles que Asturias "necesita un cambio de Gobierno para tener una Sanidad pública de calidad", y advirtió de que el Estado de bienestar en nuestra región "se tambalea peligrosamente".

Fernández Pardo censuró que Adrián Barbón concentre en Concepción Saavedra las competencias de Salud y Bienestar Social, "cuando hasta ahora ha demostrado ser incapaz de liderar ni siquiera la Sanidad", y agregó que "incluso en estos días, Gimena Llamedo se queda sola al frente de todas estas competencias". "Pongámonos en lo peor", ha dicho la diputada del PP.

Fernández Pardo ha señalado que el Gobierno de Barbón "ha contado en esta legislatura con el mayor presupuesto sanitario de la historia de Asturias y, sin embargo, los resultados no dejan de empeorar".

"Más recursos no le han servido a la consejera para prestar una mejor asistencia; el problema no es solo de financiación, sino la gestión, la planificación y el liderazgo", ha indicado.

La diputada del PP ha subrayado la necesidad de que la sanidad asturiana cuente con un nuevo Gobierno que "sepa gestionar los recursos y no maquillar las cifras, engañando a quienes sufren largas esperas con cifras que dicen mejorar".

"Los pacientes siguen esperando cada vez más para una primera consulta con el especialista y, por tanto, sin diagnóstico, sin pronóstico, y en muchos casos sin tratamiento", ha denunciado, y ha advertiodo de que "los profesionales soportan un sobreesfuerzo inasumible".

La diputada del PP resaltó que en Asturias hay que esperar años para acceder a una valoración médica cada vez más, lo que genera desigualdad.

Fernández Pardo ha registrado una batería de iniciativas parlamentarias dirigidas a la consejera de Salud para que comparezca y dé explicaciones sobre el deterioro sociosanitario de nuestra región.