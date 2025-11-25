El PP alerta de que Asturias está a la cola en ejecución de fondos europeos MRR y quedan 423 millones pendientes

OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en Asturias, Sandra Camino, ha denunciado este martes la "preocupante" ejecución de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR) en la región, que sitúa a Asturias en la posición 17 a nivel nacional, con un 44% del total de fondos asignados pendientes de resolver, según los datos del Gobierno central y la herramienta 'Elisa'. La cifra pendiente asciende a 423 millones de euros.

Camino ha criticado en rueda de prensa que, frente a la media nacional y a las comunidades vecinas, Asturias registra retrasos significativos: 9 puntos por debajo de Cantabria, 15,2 de Castilla y León y 11 de Galicia. La diputada ha alertado de que estas disparidades "se están normalizando" y ha cuestionado la diferencia de criterios entre el Ejecutivo autonómico y los datos del Gobierno central sobre la ejecución de los fondos. Mientras que uno lo cifra en más de un 50%, el otro lo hace en un 44%. "Ante esta doble vara de medir, ¿de qué información nos tendremos que fiar al final del periodo de ejecución de los fondos europeos MRR?", ha apuntado.

La parlamentaria 'popular' ha señalado que algunas consejerías presentan tasas de ejecución especialmente bajas, destacando la Consejería de Medio Rural y la de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, con apenas un 30% de sus compromisos de pago ejecutados. "Son las áreas que deberían liderar soluciones a problemas como la vivienda y el sector agrario, y arrojan los peores datos", ha apuntado.

Camino ha criticado que el Principado defiende que se ha ejecutado aproximadamente el 50% de los fondos, aunque muchas actuaciones "están lejos de estar finalizadas". A su juicio, el Gobierno regional trabaja "siempre al límite de los plazos" y no ha aprovechado los cuatro años y medio anteriores para completar los proyectos, lo que implica "pérdida de inversión y oportunidades para Asturias".

La diputada del PP ha subrayado la necesidad de que los fondos europeos "se conviertan en oportunidades reales" para dinamizar la economía asturiana, reforzar los tejidos productivos y hacer de Asturias "una región más competitiva". "De nada sirve tener recursos si no se gestionan y no se ejecutan", ha lamentado.