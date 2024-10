El PP alerta sobre el "deplorable estado" del albergue municipal de animales

OVIEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Aller Héctor Teijeiro ha alertado del "deplorable e insalubre" estado en el que se encuentra el albergue municipal de animales. Además, ha dicho que el Ayuntamiento debe casi 20.000 euros a la empresa adjudicataria del servicio.

Desde el PP explican que la instalación se encuentra sobrepasado a su capacidad, ya que hay unos quince animales en la misma, cuando solamente se disponen de diez jaulas.

Afirman que no existen las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas a las necesidades de los animales. "La instalación no cumple con las condiciones establecidas para la autorización de apertura, puesto que no se encuentra inscrita en el Registro de Núcleos Zoológicos y por tanto no cuenta con licencia municipal, como así se recoge en el acta de inspección del servicio de la Guardia Civil", han añadido.

Los 'populares', que aportan distintas fotografías, hablan también de problema de seguridad por paredes y suelos irregulares. "Los habitáculos para los animales en cuanto a diseño y materiales no son idóneas para lavar y desinfectar adecuadamente la instalación, puesto que no facilitan la eliminación de estiércol y aguas residuales por ningún conducto adecuado, quedando las de algunos habitáculos en el medio del patio entre las piedras del patio", han añadido.

Critican al gobierno local socialista por no poner los medios necesarios para cumplir con la Ley de Bienestar Animal. "Se debe de buscar una nueva ubicación para crear con todas las garantías un Albergue Municipal Animal que cumpla con la legislación vigente y vele por el bienestar animal, con un mayor número de habitáculos adaptados a los diferentes animales que la empresa encargada de la gestión está encomendada a recoger de las calles del municipio", insisten.